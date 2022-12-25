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Новини Енергетика
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Гендиректор Yasno заявив, що українці будуть зі світлом на Різдво

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світло

Генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що українці будуть з електрикою на Різдво.

Про це він написав у Facebook.

"Ви маєте бути сьогодні з електрикою! Може не завжди, але достатньо для цього божевільного часу. Щасливого Різдва", – зазначив Коваленко.

Водночас у ДТЕК повідомляють про екстрені відключення світла у столиці та Київській області. Графіки наразі не діють.

Автор: Юлiя Недашківська
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