Нацкомісія затвердила підвищення тарифів "Укренерго" у три етапи

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила підвищення тарифу НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії протягом 2023 року у три етапи.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні у середу, 21 грудня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, з 1 січня 2023 року тариф збільшиться на 10% – з нинішніх 345,64 грн за МВт-год до 380,28 грн за МВт-год (тут і далі без ПДВ), з 1 квітня – ще на 13,1%, до 430,25 грн за МВт-год, а з 1 липня – ще на 12,7%, до 485,1 грн за МВт-год.

Водночас НКРЕКП вперше встановила тариф на передачу електроенергії для підприємств "зеленої" електрометалургії – на 2023 рік його встановлено у розмірі 209,42 грн за МВт-год.

Регулятор також ухвалив рішення про підвищення у три етапи тарифу "Укренерго" на диспетчеризацію. З 1 січня він зросте на 9,9% – з нинішніх 62,13 грн до 68,28 грн за МВт-год, з 1 квітня – ще на 18,4%, до 80,87 грн за МВт-год, а з 1 липня – ще на 18,1%, до 95,54 грн за МВт-год.

В обґрунтуванні до проєкту постанови зазначається, що рішення застосувати поетапне збільшення тарифу комісія ухвалила на нараді 20 грудня. Передостання редакція проєкту ухвали передбачала традиційне одномоментне зростання тарифу на передачу з 1 січня на 28,9% – до 445,4 грн за МВт-год, на диспетчеризацію – на 36,7%, до 84,91 грн за МВт-год.

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"Таке одномоментне зростання в умовах воєнного часу може бути надмірно обтяжливим для споживачів електроенергії. Враховуючи можливі негативні наслідки різкого підвищення тарифів для споживачів, доцільно застосування поетапного підвищення тарифу на послуги з передачі", – пояснюється в обґрунтуванні зміну підходу.

Своєю чергою голова "Укренерго" Володимир Кудрицький у виступі на засіданні зазначив, що для нього стало несподіванкою застосування нового підходу поетапного перегляду тарифу.

"Проаналізувати його вплив на нашу можливість здійснювати діяльність оперативно-технологічного управління системою експлуатації мереж зараз важко. Точно можна сказати, що запропонований порядок збільшення тарифу на передачу та диспетчеризацію не відповідає структурі витрати коштів, яка очікується наступного року", – сказав він.

"Наприклад, ми очікуємо дуже високі витрати на допоміжні послуги на початку року, і ми також очікуємо, що на початку року ми повинні витрачати дуже значні гроші на відновлення розбитих мереж, щоб кількість наших колег-енергетиків, які беруть участь у засіданні регулятора при свічках, поменшало, а не побільшало", – додав Кудрицький.