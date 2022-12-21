США виділили ще майже $2 мільярди на військову допомогу Україні (оновлено)

Президент США Джо Байден доручив держсекретареві Ентоні Блінкену виділити ще $1 мільярд на військову допомогу Україні.

Відповідний документ оприлюднено на сайті Білого дому.

"Я делегую Державному секретарю повноваження... керувати спрямуванням до $1 млрд на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні", – йдеться в повідомленні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у свою чергу зазначив, що новий пакет допомоги складатиметься з $1 млрд фінансування, яке виділяє президентським указом Джо Байден, і ще $850 млн, які надає Пентагон, передає Європейська правда.

"Сьогоднішній пакет допомоги вперше містить систему протиповітряної оборони Patriot, яка здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно більшій висоті, ніж раніше надані системи ППО", – оголосив держсекретар.

Крім того, за словаи Блінкена, до складу нового пакета допомоги увійшли засоби "завдання високоточних ударів, а також додаткові боєприпаси та критично важливе обладнання, які Україна ефективно використовує для захисту на полі бою".

"Таким чином, загальна військова допомога США для України досягне безпрецедентної суми у $21,9 млрд з початку роботи адміністрації Байдена", – підсумував він.

Напередодні у Білому домі повідомляли, що Байден у середу, 21 грудня, оголосить про виділення близько $2 млрд на допомогу Україні. В рамках цього пакету США нададуть Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, а також проведуть навчання українських військовослужбовців використанню цієї системи.

Як повідомлялося, сьогодні увечері має відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського із Джо Байденом у Вашингтоні.