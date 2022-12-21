Зеленський підписав закон про відпустки військовослужбовців під час воєнного стану
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.
Про це йдеться в картці законодавчого акту "Про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану" (№8081) на сайті парламенту, передає Укрінформ.
Так, згідно з документом, у особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.
Кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.
При цьому частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз упродовж календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.
Закон набирає чинності з наступного дня за днем його опублікування.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила відповідний закон 1 грудня.
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