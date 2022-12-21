Рятувальники купили український комплекс безпілотників за 37 мільйонів

Спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС 29 жовтня без торгів уклав угоду з фірмою "Авіаційна виробнича компанія "Скаетон" на закупівлю безпілотників на 37 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Згідно із умовами договору, до кінця року виробник "Скаетон" поставить рятувальникам безпілотний авіаційний комплекс ACS-3 на базі спеціально переобладнаного повнопривідного мікроавтобуса Volkswagen Crafter 4×4 TDI з механічною коробкою передач.

До складу комплексу входять три безпілотні літаки ACS-3 з інжекторним двигуном, механічна катапульта, кейси, цільове спорядження та переносна станція керування. Станція включає два пульти керування, антенні системи відео-каналу і каналу телеметрії та керування, а також запчастини, допоміжне обладнання, інструменти для технічного обслуговування.

Також виробник безкоштовно підготує спеціалістів з експлуатації, обслуговування та управління БПЛА.

Літаки мають розмах крила 3 м, максимальну дальність автономного польоту 2 500 км, радіус передачі цифрових даних в режимі реального часу та командно-телеметричних даних 100 км, тривалість польоту 28 годин і крейсерську швидкість 120 км на годину.

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ACS-3 – це назва військової версії комплексу, його цивільна версія називається Raybird-3.

Київська компанія "Скаетон" на 85,5% належить директору Олександру Степурі. Ще 10,5% має "ЗНВКІФ "Валентайн", найбільшим власником якого є Степура. Ще по 2% "Скаетону" мають Роман Княженко та Олександр Хроленко.

У серпні фірма за 50 млн грн продала рятувальникам комплекс ACS-3 в іншому складі: з трьома пультами керування замість двох, однією такою ж камерою замість двох та одним іншим сенсором замість двох.