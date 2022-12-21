Нацкомісія перевірить 12 обленерго через недотримання графіків відключень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проведе позапланові виїзні перевірки АТ "Вінницяобленерго", ПрАТ "Волиньобленерго", ПрАТ "Закарпаттяобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", ПрАТ "Львівобленерго", АТ "ДТЕК Одеські електромережі", ВАТ "Тернопільобленерго", АТ "Хмельницькобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та АТ "Полтаваобленерго".

Про це йдеться в повідомленні Нацкомісії.

Підставою для проведення перевірок стали численні звернення побутових споживачів про недотримання операторами систем розподілу (ОСР) графіків відключень від електропостачання.

Так, до НКРЕКП надходять численні звернення споживачів електричної енергії щодо:

нерівномірного (несправедливого) розподілу ОСР участі споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми (графіках відключення), зокрема. споживачі вказують, що ОСР відключають певні об’єкти постійно та на тривалий час, а певні об’єкти відключають на значно менш тривалий час або взагалі не відключають;

неповідомлення ОСР споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема споживачі вказують на відсутність або неактуальність інформації про перерви в електропостачанні на вебсайтах операторів систем розподілу.

Зокрема, такі звернення надійшли щодо:

АТ "Вінницяобленерго" – від 1 споживача;

ПрАТ "Волиньобленерго" – від 1 споживача;

ПрАТ "Закарпаттяобленерго" – від 2 споживачів;

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" – від 14 споживачів;

ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" – від 14 споживачів, включно з одним колективним зверненням;

ПрАТ "Львівобленерго" – від 2 споживачів;

АТ "ДТЕК Одеські електромережі" – від 5 споживачів;

ВАТ "Тернопільобленерго" – від 1 споживача;

АТ "Хмельницькобленерго" – від 1 споживача;

ПАТ "Черкасиобленерго" – від 1 споживача;

АТ "Чернівціобленерго" – від 1 споживача;

АТ "Полтаваобленерго" – від 19 споживачів, включно з одним колективним зверненням.

НКРЕКП наголошує, що відповідно до вимог законодавства при застосуванні аварійного розвантаження ОСР не повинен допускати дискримінацію між користувачами та має забезпечувати максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами.