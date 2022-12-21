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ЮНІСЕФ виділить $100 мільйонів для багатодітних українських родин

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Дитячий фонд ООН – ЮНІСЕФ – виділить грошову допомогу на загальну суму $102 млн для 123 тисяч багатодітних українських родин.

Як повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, перелік отримувачів такої допомоги включає сім'ї з чотирма та більше дітьми, а також родини, які виховують дітей з інвалідністю.

"Завдяки співпраці Мінсоцполітики з ЮНІСЕФ 123 тисячі багатодітних сімей та тих, у яких є дитина з інвалідністю, отримають від цієї організації суттєву фінансову допомогу щоб пережити складний зимовий період", – зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін додав, що організація також придбає 70 тисяч шкільних портфелів із канцелярським приладдям, товарами для навчання та творчості, які роздаватимуть у потягах "Укрзалізниці", що прямує на схід України.

Дитячий фонд ООН розпочав спільну з Міністерством соціальної політики гуманітарну програму грошової допомоги 31 березня. Програма має на меті допомогти задовольнити потреби сімей із дітьми в Україні, які є одними з найбільш вразливих до наслідків війни. Станом на 30 листопада 196,44 тис. сімей в Україні отримали грошову допомогу на загальну суму $191 млн.

Автор: Михайло Орлюк
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