Ситуація з електроенергією на Дніпропетровщині покращилась – повернули графіки планових відключень

У Дніпропетровській області відсьогодні знову діють графіки планових відключень електроенергії.

Про це голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

"Після жорстких відключень повертаємося до графіків. У регіоні діють три черги. Дві – з електрикою, одну – знеструмлюють. Енергетики намагатимуться, аби оселі були зі світлом 5 годин, без нього – 4 години. Але за дефiциту потужності будуть бiльш тривалi вiдключення", – написав Резніченко.

Він додав, що наразі енергетикам вдалося бiльш-менш стабілізувати енергосистему у регіоні.

"Заживлена вся критична інфраструктура області. Підключені водогони та котельні. Вони працюють у штатному режимі", – додав керівник ОВА.

Своєю чергою у енергохолдингу ДТЕК підтвердили, що відсьогодні в Дніпрі діють оновлені графіки стабілізаційних відключень.

Як повідомлялося, напередодні генеральний директор електропостачальної компанії "Д.Солюшнс" (бренд Yasno, група ДТЕК) Сергій Коваленко констатував, що у Києві дефіцит потужності в енергосистемі становить 50%, наразі про повернення до графіків відключень не йдеться.