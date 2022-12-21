Алжир цьогоріч експортував рекордний обсяг газу

Цього року експорт газу з Алжиру досяг рекордних 56 млрд кубометрів. Наступного року Алжир хоче збільшити його до понад 100 млрд кубометрів, тобто стільки, скільки зараз експортує російський "Газпром".

Про це повідомляє видання Rzeczpospolita, передає enkorr.

Про збільшення експорту заявив Мілуд М'яллад з Міністерства енергетики Алжиру. Він додав, що щорічно споживання газу в країні зростає на 3-4%. Алжир щорічно видобуває 102 млрд кубометрів газу, половина з яких йде на внутрішнє споживання. У 2023 році влада поставила перед собою мету експортувати 100 млрд кубометрів газу.

Алжир входить до десятки найбільших виробників газу в світі. Національна компанія Sonatrach займається видобутком, переробкою, транспортуванням і продажем вуглеводнів і є найбільшою не тільки в Алжирі, а й у всій Африці.

Цього року, після російського вторгнення в Україну та свідомого скорочення поставок російським "Газпромом", алжирський газ став дуже популярним серед західних споживачів.

Найбільше алжирського СПГ імпортують Туреччина, Франція та Іспанія. Країна також має газопровідне сполучення з ЄС, завдяки чому у 2021 році країни Співтовариства закупили в Алжиру 35 млрд кубометрів газу. Цього року імпорт до Співтовариства зріс у 1,5 раза.