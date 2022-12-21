Експорт металобрухту з початку року впав у 13 разів

Українські підприємства у січні-листопаді поточного року знизили експорт брухту чорних металів у 13 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 41,98 тис. тонн. У грошовому вираженні експорт металобрухту за цей період скоротився у 13,4 раза – до $15,85 млн.

Про це йдеться в статистиці Державної митної служби, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас за 11 місяців Україна скоротила імпорт металобрухту у натуральному вираженні у 12,6 раза – до 1,69 тис. тонн. У грошовому вираженні ввезення брухту знизилося в 11,8 раза – до $3,45 млн.

Крім того, метпідприємства України в січні-листопаді 2022 року не імпортували продукти прямого відновлення заліза з руди за кодом 7203 – гарячебрикетованого заліза, що є замінником чавуну та металобрухту, проте експортували 258 тонн даної продукції до Індії (100%) тис.

Як повідомлялося, Україна в січні-жовтні 2022 року знизила експорт брухту чорних металів у 13,3 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 37,77 тис. тонн. У грошовому вираженні експорт металобрухту за цей період скоротився у 13,4 раза – до $14,59 млн.

2021 року країна скоротила імпорт металобрухту в натуральному вираженні на 13,1% – до 22,96 тис. тонн. У грошовому вираженні ввезення брухту зросло на 72,4% – до $44,88 млн.