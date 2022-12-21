Мінагрополітики зі Світовим банком готує програму з відшкодування вартості генераторів для елеваторів

Міністерство аграрної політики та продовольства спільно зі Світовим банком готує програму з відшкодування вартості встановлення генераторів або твердопаливних котлів на елеваторах.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час презентації дослідження "Аналіз впливу війни на агросектор України", передає Укрінформ.

"Є окремі точкові програми, які будуть взимку і матимуть пріоритет на деокупованих територіях. Першочергове – це компенсації по генераторах або щось подібне. Ми зі Світовим банком наразі це опрацьовуємо", – сказав Сольський.

Він уточнив, що передбачається компенсація вартості встановлення генераторів або твердопаливних котлів на елеваторах.

Міністр додав, що взяти участь у програмі можна буде через Державний аграрний реєстр. Старт програми очікується після 1 січня.

До того Українська зернова асоціація звернулася до Міністерства енергетики та Міністерства аграрної політики та продовольства з проханням включити елеватори до групи бізнесу, що виготовляє критично важливу продукцію, в питанні пріоритетності включення електроенергії.

Раніше Кабінет міністрів доручив міністру енергетики Герману Галущенку розробити чіткі пріоритети відключення енергопостачання в умовах дефіциту електроенергії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що в першу чергу електропостачання має отримувати критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні.

Як повідомлялося, українські підприємці вже імпортували до країни 500 тис. генераторів малої потужності, проте для проходження зимового сезону до України потрібно завезти ще близько 17 тис. великих та промислових генераторних установок.