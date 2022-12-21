Фінляндія отримає плавучий термінал для імпорту скрапленого газу протягом тижня

Фінляндія збирається отримати плавучий термінал скрапленого природного газу протягом тижня, що допоможе забезпечити постачання країни в умовах енергетичної кризи в Європі.

Плавуча установка для зберігання та регазифікації, названа Exemplar, допоможе постачати газ до скандинавської країни після того, як у травні припиниться імпорт газу з Росії, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що поставки є життєво важливими для галузей промисловості, включно з лісовим господарством та сталеливарною промисловістю, хоча природний газ становить лише близько 5% енергетичного балансу Фінляндії. Газ в основному використовується на заводах, а не для опалення, як у багатьох інших європейських країнах.

Як повідомляється, Exemplar, наданий компанією Excelerate Energy Inc., відплив із Гібралтару та має причалити до південної Фінляндії 25-28 грудня з повним вантажем СПГ.

Після пришвартування завод перетворюватиме СПГ назад у газоподібний стан і проштовхуватиме його в газову мережу країни, і навіть допоможе обслуговувати країни Балтії та Польщу через підводний трубопровід Balticconnector. При повному завантаженні він може перевозити близько 68 тис. тонн СПГ.

Фінляндія також має LNG-термінал у Хаміні, підключений до мережі, а термінали в Порі та Торніо обслуговують місцеву важку промисловість.

Раніше повідомлялося, що Німеччина може запустити три плавучих термінали скрапленого газу із загальною імпортною потужністю 14,5 млрд кубометрів на рік до січня 2023 року, щоб допомогти країні швидко диверсифікувати постачання газу та уникнути залежності від Росії.