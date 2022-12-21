Українці отримали більше $1 мільярда грошової допомоги від міжнародних організацій

Із початку війни вже 4,3 млн українців отримали грошову допомогу від різних агентств ООН та інших гуманітарних організацій. Загальна сума грошових виплат перевищила $1 млрд.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Така статистика розміщена на сайті Офісу ООН з координації гуманітарних питань.

Протягом останніх двох місяців міжнародні гуманітарні організації значно розширили програми грошових виплат, щоб допомогти мешканцям звільнених територій, які пережили окупацію. Таку фінансову допомогу вже отримали більш ніж 100 тис. громадян на деокупованих територіях Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської та Херсонської областей.

Наразі на звільнених територіях тривають проєкти грошової допомоги, які реалізуються Мінреінтеграції спільно з Товариством Червоного Хреста України та Міжнародною організацією з міграції. Інші міжнародні донори також планують збільшити грошову підтримку постраждалим від окупації українцям.

Як повідомлялося, 14 грудня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило оновлений перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації чи оточенні.