Статки Ілона Маска скоротилися до мінімуму за два роки після падіння акцій Tesla

Статки американського мільярдера Ілона Маска продовжують падати через тиждень після того, як він втратив місце найбагатшої людини у світі. Його власний капітал упав на $7,7 млрд у вівторок після того, як акції Tesla Inc. зазнали найбільших одноденних втрат з жовтня.

За даними Bloomberg, Маск 13 грудня втратив свій статус найбагатшої людини у світі, своїм місцем він поступився магнату Бернару Арно.

Збитки Маска за рік тепер становлять $122,6 млрд, що перевищує суму, яку він заробив у 2021 році, коли його статки зросли до числа найбільших в історії.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, статки генерального директора Tesla наразі становлять $147,7 млрд, що є найнижчим показником більш ніж за два роки. Статки Маска в основному складаються з акцій та опціонів Tesla.

Капітал Маска почав зменшуватися після покупки соцмережі Twitter за $44 млрд.