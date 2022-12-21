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РФ та Білорусь продовжують продавати деревину в Євросоюз, маскують її під казахстанську та киргизьку, – розслідування

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древесина

Російські й білоруські лісові матеріали, які потрапили під санкції Євросоюзу, продовжують постачати на ринки ЄС. Їх продають під виглядом казахстанського й киргизького лісу.

Про це йдеться у розслідуванні Білоруського розслідувального центру, литовського видання Siena і організації журналістів-розслідувачів OCCRP, передає Радіо Свобода.

Москва і Мінськ були основними постачальниками лісової продукції для ЄС. Євросоюз розраховував скоротити доходи режимів Путіна та Лукашенка на мільярди євро, заборонивши купувати у них лісоматеріали. Утім, після заборони на імпорт до країн ЄС різко зросли постачання із Центральної Азії.

Території Казахстану і Киргизстану майже не вкриті лісами, обидві країни практично не виробляють деревину. Але, за документами, імпорт дерева до ЄС із цих двох країн за пів року зріс у 66,6 раза порівняно з попереднім роком. Більшість ввозиться через Латвію, Литву, Польщу, Німеччину й Данію.

Під виглядом потенційних продавців лісу журналісти виявили кілька компаній, які обіцяли зробити фальшиву документацію на білоруський ліс. Пізніше вони заперечували, що говорять про обхід санкцій.

Автор: Юлiя Недашківська
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Ну зато рідний Кабмін наклав санкції на українських виробників колотих дров. Білоруси через узбекистан возять і продають а Україні не потрібні ні робочі місця ні надходження в бюджет. Пару десятків тисяч людей залишили без роботи зато білоруси продають. На Прикарпатті вже всі склади лісгоспів забиті дровяною сировиною- східні і південні регіони не купують, бо далеко везти,місцеві давно скупилися дровами і вигідніше купити в сусіда,який купив в ДроваЄ. Результат -люди без роботи, півмільярда гривень що поступали в економіку від продажу колотих дров щомісяця відсутні. Для розумників, які бояться що весь ліс вивезуть- колоті дрова це лише 1/30 загальної лісозаготівлі України. А сама лісозаготівля в Україні менша ніж в Естонії і в шість разів менша ніж в Німеччині. Крім того один великий деревообробний комбінат за один день перемелює на плиту більше дровяної сировини ніж люба західна область за місяць і чомусь їм можна працювати а хто вручну дрова колить то ні.
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21.12.2022 19:34 Відповісти
 
 