ООН виділив українським волонтерам та громадським організаціям ще $20 мільйонів

ООН виділив додаткові $20 млн з Українського гуманітарного фонду на підтримку 300 представників громадянського суспільства, громадських організацій та волонтерських груп.

Про це заявила постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун, передає "Голос Америки".

Вона наголосила, що робота, яку виконують всі ці групи, вражає, втім за 10 місяців війни вони вичерпали свої ресурси та потребують допомоги, щоб підтримувати життєво важливу допомогу народові України.

Офіс координації гуманітарних справ ООН з часів повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже виділив на операції в Україні $252 млн. Це включає $192 млн з Українського гуманітарного фонду та $60 млн з Центрального фонду екстреної допомоги.

Понад $55 млн з загальної допомоги ООН пішло на забезпечення генераторами лікарень, центрів для тимчасово переміщених та інших критично важливих об’єктів, а також закупівлі зимового одягу та товарів для людей в Україні, які зіткнулись з енергетичною кризою посеред зими.