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олігарх (228) СБУ (1447) Малюк Василь (3)

Українські олігархи наразі перебувають під підвищеною увагою СБУ, – Малюк

Новини БізнесЦензор Влада

сбу,малюк

До українських олігархів наразі підвищена увага з боку Служби безпеки.

Про це заявив очільник СБУ Василь Малюк в інтерв’ю "1+1", передає Укрінформ.

"Українські олігархи зараз знаходяться під підвищеною увагою СБУ. Окремі з них зараз ходять на допити. А в разі необхідності їм теж доведеться брати до рук зброю і ставати в окопі пліч-о-пліч. Бо вони такі ж громадяни, як і всі. Окрім святого права захищати землю, це святий обов’язок кожного чоловіка", – сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що українські олігархи з початку війни поводяться по-різному, водночас висновки щодо них будуть зроблені після перемоги та завершення війни.

Як повідомлялося, українські бізнесмени-олігархи Рінат Ахметов, Сергій Тігіпко, Віктор Пінчук та Галина Герега заявили, що вважають Росію – країною агресором та її президента Путіна – воєнним злочинцем.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+24
заявил Малюк олигарху-владельцу канала, которому он давал интервью.
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21.12.2022 15:39
+14
Хто -небудь скаже цьому зеленому запроданцю , що реальні олігархи-бабломойський , пінчук, ахмєтка та іже з ними-срут йому на голову, цьому ручному керівнику СБУ, та чхали на його попередження, бо мають у себе в кишені керівника країни , як маріонетку, тому творили та будуть творити, що хочуть, поки в нас наполеоній ботевтік шашликович препіздент.

Все знає ця зелена п...., але гра на публіку для тупих зеледрочеров- це іхнє все!
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21.12.2022 15:44
+11
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21.12.2022 15:46
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заявил Малюк олигарху-владельцу канала, которому он давал интервью.
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21.12.2022 15:39 Відповісти
Хто -небудь скаже цьому зеленому запроданцю , що реальні олігархи-бабломойський , пінчук, ахмєтка та іже з ними-срут йому на голову, цьому ручному керівнику СБУ, та чхали на його попередження, бо мають у себе в кишені керівника країни , як маріонетку, тому творили та будуть творити, що хочуть, поки в нас наполеоній ботевтік шашликович препіздент.

Все знає ця зелена п...., але гра на публіку для тупих зеледрочеров- це іхнє все!
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21.12.2022 15:44 Відповісти
Не сруть, а платять
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21.12.2022 15:46 Відповісти
Так, платять- а це все одно що сруть, тому що він за гроши буде і какахі головой підтирати їм
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21.12.2022 15:51 Відповісти
А !! А вони олігархів призовуть допоки Зе* буде у США з візитом.

До речі ... може він звідтиля не повернеться ? Га ?? Нам спокійніше буде.
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21.12.2022 19:44 Відповісти
Я чесно кажучи головного не розумію - отакі заяви нащо робити? Ну навіть якщо ви нічого не робите, то просто ж можна ніяк це не коментувати
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22.12.2022 15:40 Відповісти
"Обідєлі " зелених? Скажить, а ви так переймались, коли дерьмо та наклепи виливали на голову Порошенко? Чи ставили вподобайки та підключались до "хору" баби бені та іже з ним? Я, як і ви, маю право на свою власну думку, а ще я дуже не поважаю всю зелену свору, яка довела країну до такої ніщивної війни, і винуватці не тільки вони в цьому, а й такі як ви, хто підтримав цю некомпетентну, тупу та продажну кліку, яка зараз має владу в Україні. Винні не тільки ті, що яро підтримували, а й ті, що язика впхнули в одне місце і мовчали, коли розворувували бюджетні гроші, садили в тюрьми патріотів, нищили досягненя в армії, відводили війська, вбивали обороний комплекс країни та багато іншого. І вішенка на торті- не попередили країну про війну, не дали врятувати тисячі життів українців. Руки таких , як ви , по лікоть в крові, як і зеленої банди. Це з вашої згоди вони це все творили в країні. І не треба мені затикати рота.

Я собі тисячи разів казав- не діскутувати з тупим зеленим бидлом. Але шось дуже закортіло заткнути рот вам, як ви затикаєте завжди адекватним громадянам та патріотам країни.
Не забудьте цмокнути одне місце 100% "своім" прокурорам та СБУшнікам зелених.
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22.12.2022 16:02 Відповісти
З Піньчухом не впевнений, а ось с Герегою ще можна щось......!
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21.12.2022 15:44 Відповісти
Шо за туманні натяки ???
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21.12.2022 19:45 Відповісти
Це виходить, що ****** чорносрака мавпа хламідія їздила у відень особисто проконтролювати олігарха фірташа?
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21.12.2022 15:45 Відповісти
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21.12.2022 15:46 Відповісти
шо вы себе позволяете...
это не олигарх вовсе.. это спонсор, антрепренер, промоутер, благодетель, меценат и кормилец ))))
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21.12.2022 15:54 Відповісти
Дозволю собі скорочене фармулювання: директор зеленого шапіто.
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21.12.2022 16:11 Відповісти
Взагалі-то то головний патріот країни, що не задонатив жодної гривні на армію. Але він патріот. Просто латентний
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22.12.2022 15:43 Відповісти
Для кого це сказано.32роки все було добре,а тут....
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21.12.2022 16:08 Відповісти
Як вчасно ІВК перестав бути громадянином! І НАБУ мабуть теж вже не має питань
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21.12.2022 16:21 Відповісти
Зеленский сейчас наверное и рад бы соскочить с руки Бени - кукловода , но хитрый бородатый иудей имеет столько компромата и рычагов воздействия на величайшего , что рассчитывать на это не приходится.
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21.12.2022 16:26 Відповісти
П.С "Хитрый бородатый иудей" это я про Игорь Валерьича , а не про Владимир Ссаныча
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21.12.2022 16:29 Відповісти
Шось ця Вася розтринділася, точно, обрали нову говорящу голову.
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21.12.2022 16:36 Відповісти
Ну, так, вони й були під підвищеною увагою. СБУ має з чогось годуватись. Не на одну ж зарплатню жити. А так, там прокришував, там віджав на замовлення. Глядиш, вже на новий джип собі назбирав.
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21.12.2022 16:47 Відповісти
А не треба стежити за олігархами було б краще відібрати в них гроші і все і за рахунок олігархів також вести війну і відбудовувати країну
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21.12.2022 16:54 Відповісти
Не сподівайтесь і не перебільшуйте. Знадобиться на все-про-все 1,0-1,5 трлн у долярах.
Стільки ні у кого і близько немає.
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21.12.2022 19:48 Відповісти
та ви про що взагалі)) як це Зеленський в Коломойського буде забирати, хоча б допомагав армії, а то ж тупо втік
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22.12.2022 16:14 Відповісти
Видно братва поіздєржалась.
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21.12.2022 17:03 Відповісти
Мав на увазі Порошенко?
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21.12.2022 17:17 Відповісти
Скоріш за все. Але він вже за станом здоров*я не потягне. +, 56 років ...
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21.12.2022 19:49 Відповісти
Порох в лютому-березні тримав в руках зброю, коли існувала загроза Києву. І навіть більше: озброював київську тероборону.
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21.12.2022 21:16 Відповісти
Коли отримують від олігархов конверти , то це називають підвищенною увагою.
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21.12.2022 17:48 Відповісти
Зеленському-єрмаку-арахамії і т.д. починати боятися?
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21.12.2022 19:12 Відповісти
+ 5 Але Арахамія депутат. Єдиний кого можуть, це Єрмак, якщо у його посади нема броні.
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21.12.2022 19:51 Відповісти
Поки ЗЄля в гостях у Байдена Малюк розповідає відволікаючі казочки.
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21.12.2022 21:53 Відповісти
але з Офісу Президента їздять до Фірташа в Австрію на переговори) хороший контроль, що без Фірташа, який чекає на екстрадицію, нічого не вирішується...
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22.12.2022 12:11 Відповісти
Вибачте, а можна уточнити які сами олігархи? Бо я так розумію, що там дуже гнучкий список)
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22.12.2022 15:28 Відповісти
хоча б одне слово про Коломойського, я вже хвилююся де він подівся, хоч все нормально у бізнесмена?!))
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22.12.2022 16:13 Відповісти
 
 