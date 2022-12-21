Українські олігархи наразі перебувають під підвищеною увагою СБУ, – Малюк
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До українських олігархів наразі підвищена увага з боку Служби безпеки.
Про це заявив очільник СБУ Василь Малюк в інтерв’ю "1+1", передає Укрінформ.
"Українські олігархи зараз знаходяться під підвищеною увагою СБУ. Окремі з них зараз ходять на допити. А в разі необхідності їм теж доведеться брати до рук зброю і ставати в окопі пліч-о-пліч. Бо вони такі ж громадяни, як і всі. Окрім святого права захищати землю, це святий обов’язок кожного чоловіка", – сказав він.
Раніше президент Володимир Зеленський казав, що українські олігархи з початку війни поводяться по-різному, водночас висновки щодо них будуть зроблені після перемоги та завершення війни.
Як повідомлялося, українські бізнесмени-олігархи Рінат Ахметов, Сергій Тігіпко, Віктор Пінчук та Галина Герега заявили, що вважають Росію – країною агресором та її президента Путіна – воєнним злочинцем.
Будь ласка, зачекайте...
Все знає ця зелена п...., але гра на публіку для тупих зеледрочеров- це іхнє все!
До речі ... може він звідтиля не повернеться ? Га ?? Нам спокійніше буде.
Я собі тисячи разів казав- не діскутувати з тупим зеленим бидлом. Але шось дуже закортіло заткнути рот вам, як ви затикаєте завжди адекватним громадянам та патріотам країни.
Не забудьте цмокнути одне місце 100% "своім" прокурорам та СБУшнікам зелених.
это не олигарх вовсе.. это спонсор, антрепренер, промоутер, благодетель, меценат и кормилец ))))
Стільки ні у кого і близько немає.