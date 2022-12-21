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Новини Технології
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мобільний зв'язок (673) Росія (11653)

Після виходу Nokia та Ericsson якість мобільного зв’язку в РФ може суттєво погіршитися, – Reuters

Новини БізнесЦензор Технології

телефон,смартфон

Якість мобільного зв’язку в Росії може погіршитися після виходу з країни виробників телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson. На думку експертів, зона покриття мережею може повернутись до стану кінця 1990-х років.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Так, за їх словами вихід Nokia та Ericsson з Росії наприкінці року загрожує незворотними наслідками для мобільних мереж та призведе до погіршення зв'язку та інтернету для росіян.

Російські користувачі мобільних телефонів, швидше за все, зіткнуться з повільнішим завантаженням, випадками скидання викликів і більш тривалими відключеннями зв'язку.

"Ми працюємо до кінця року, коли закінчиться термін дії всіх винятків від санкцій", – заявив агентству фінансовий директор Ericsson Карл Мелландер. Раніше шведська влада звільнила компанію на цей термін від необхідності виконувати обмеження.

"Наш вихід буде повним. Ми не будемо нічого постачати до Росії", – також додав гендиректор Nokia Пекка Лундмарк.

На частку Ericsson і Nokia припадає майже 50% базових станцій мобільного зв'язку в Росії, вони постачають в країну все необхідне телекомунікаційне обладнання і програмне забезпечення, що дозволяє різним частинам мережі функціонувати разом.

Два співрозмовники агентства зазначили, що у лютому-березні російські оператори накопичили запаси запчастин іноземного виробництва напередодні санкцій. А консолідація зусиль російських операторів за вказівкою уряду може дозволити їм спільно використовувати обладнання та ресурси, щоби продовжити термін служби мереж.

Але Nokia та Ericsson також припинять оновлення програмного забезпечення наступного року і це – найголовніше, зазначили джерела агентства.

"Безумовно, програмні оновлення мають першорядне значення для забезпечення працездатності, безпеки та надійності мереж", – підкреслив аналітик PP Foresight Паоло Пескаторе.

Співрозмовники Reuters додали, що китайська Huawei, на частку якої припадає третина ринку Росії, пообіцяла оновлювати програмне забезпечення, але припинила постачання нового телекомунікаційного обладнання до країни.

Розрив зв'язків із іноземними фірмами відкине російські комунікації на ціле покоління назад, в той час як решта світу розгортає технології 5G.

"Якщо така ситуація триватиме роки, то російські сотові мережі за зоною покриття можуть повернутися до стану кінця 1990-х, коли зв'язок був доступний лише у великих містах і найбагатших передмістях", – зазначив голова відділу IT видання ComNews Леонід Коник.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+7
Ще є китайці з Huawei і суб брендом Honor. Радіти рано.!!
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21.12.2022 13:32
+7
До чого це - кацапи перейдуть на контрабанду і схеми, коли "громадяни" Заходу з російськими прізвищати через свої західні компанії будуть постачати в парашу обладнання і запчастини, як це вони робили до цього.
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21.12.2022 13:37
+5
У расиян должен быть когнитивный диссонанс, они ненавидят (Гейропу) ,как они говорят , но при этом юзают мобильники, масква использует стиралки, холодильники, посудомойки , кондиционеры, кофеварки ,. Как так можно . Пора переходить , на барышня соедините , и на стиральные доски , с холодными ямами . Вот это скрепно, по расийски
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21.12.2022 13:45
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Страна испорченного телефона. "Чаво-чаво ?"
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21.12.2022 13:30 Відповісти
Ще є китайці з Huawei і суб брендом Honor. Радіти рано.!!
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21.12.2022 13:32 Відповісти
Нехай дзвонять в рельсу!
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21.12.2022 13:35 Відповісти
До чого це - кацапи перейдуть на контрабанду і схеми, коли "громадяни" Заходу з російськими прізвищати через свої західні компанії будуть постачати в парашу обладнання і запчастини, як це вони робили до цього.
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21.12.2022 13:37 Відповісти
Тут ключове слово - "може".
А може - і не може.
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21.12.2022 13:39 Відповісти
Кучмостар вже давно свопнув частину Еріксону на "вдобрийпуть".
Коли Укртелеком робив тендер на 3Ж, то там були такі корупційні відкатні схеми, що Еріксон просто відмовився брати в тому участь (бо репутація дорожче за бабло). І нічо, хтось виграв, відкатив, попиляв і запрацювало 3Ж.
Так, Хуавей гівно в порівнянні з Еріксоном і Нокієй (на мій особистий погляд), але воно теж працює і базові речі там вже працюють нормально.
Так шо нема чому радіти.
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21.12.2022 13:41 Відповісти
Ото слушна думка - немає сенсу вводити санкції, бо їх все рівно обідуть!

Я правільно Вас зрозумів?
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21.12.2022 14:08 Відповісти
Ні, не правильно зрозуміли.
Мій посил був "вихід Нокії і Еріксона" не завдасть невиправної шкоди кацапським комунікаціям. Як би нам того не хотілося.
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21.12.2022 14:10 Відповісти
Зато им знатно облучит начинку черепушки.
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21.12.2022 14:49 Відповісти
шапочка з фольги їм у поміч
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21.12.2022 16:33 Відповісти
У якій ви компаніі працюєте, що маєте змогу порівняти 3-х вендорів ? На превеликій жаль Хуавей обставив і Нокію, з їі постійними багами і Еріксон.
А у плані систем управління усіх обставив.
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21.12.2022 15:53 Відповісти
Я давно з цим мав справу. Років з 10 назад. Може зараз щось змінилося. Сам не працював, але дуже багато спілкувався з тими, хто безпосередньо обслуговував всі три системи.
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21.12.2022 16:31 Відповісти
Ну, в кожного свій досвід. Я в свою чергу чув що заміна еріксона на хуавей додала конкретного головного болю інженерам - софт сирий, залізо не завжди витягує. І це попри старомодність софта еріксона.
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21.12.2022 16:33 Відповісти
Лапотних варварів взагалі потрібно опустити в середньовіччя, в технологічному сенсі, де їм і місто.
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21.12.2022 13:43 Відповісти
У расиян должен быть когнитивный диссонанс, они ненавидят (Гейропу) ,как они говорят , но при этом юзают мобильники, масква использует стиралки, холодильники, посудомойки , кондиционеры, кофеварки ,. Как так можно . Пора переходить , на барышня соедините , и на стиральные доски , с холодными ямами . Вот это скрепно, по расийски
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21.12.2022 13:45 Відповісти
У них пів країни "сере в дирку в землі" (С) і пере речі в дірці в льоді на річці.
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21.12.2022 14:11 Відповісти
Какая там "барышня"... "Курица, слушай сюда !"
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21.12.2022 14:51 Відповісти
у нас якість "оху...на". До війни був ніякий звязок, інтернет за межами Києва пропадав взагалі. Про ту якість що зараз і говорити не варто. Тарифи до речі вже захмарні, дешевше дійсно в рейку постукати
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21.12.2022 13:53 Відповісти
Альо, стоматполіклінніка? Добавочний 3-52!
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21.12.2022 14:01 Відповісти
Навіть не знаю,чи радіти цій новині...
Всі писали,що відключення лаптей від Swifft покладе їхню банківську систему,але цього не трапилось,поки тримаються.
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21.12.2022 18:01 Відповісти
Мобільний зв'язок в Росії не скрізь існує і без цього в таких глухих місцях як Карелія (сільська місцевість) Там використовують провідний телефон
І таких місць дуже багато в Росії де немає мобільного зв'язку інтернету
А те що впаде швидкість інтернету через вихід компаній - частково впаде частково ні бо всі потужності перекинуть на Москву і їх не буде цікавити вся Росія
Також можуть врази підняти ціни на мобільний та інтернет - це російський якісний мобільний за який варто платити так будуть налаштовувати громадян.
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03.01.2023 12:38 Відповісти
 
 