Після виходу Nokia та Ericsson якість мобільного зв’язку в РФ може суттєво погіршитися, – Reuters

Якість мобільного зв’язку в Росії може погіршитися після виходу з країни виробників телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson. На думку експертів, зона покриття мережею може повернутись до стану кінця 1990-х років.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Так, за їх словами вихід Nokia та Ericsson з Росії наприкінці року загрожує незворотними наслідками для мобільних мереж та призведе до погіршення зв'язку та інтернету для росіян.

Російські користувачі мобільних телефонів, швидше за все, зіткнуться з повільнішим завантаженням, випадками скидання викликів і більш тривалими відключеннями зв'язку.



"Ми працюємо до кінця року, коли закінчиться термін дії всіх винятків від санкцій", – заявив агентству фінансовий директор Ericsson Карл Мелландер. Раніше шведська влада звільнила компанію на цей термін від необхідності виконувати обмеження.

"Наш вихід буде повним. Ми не будемо нічого постачати до Росії", – також додав гендиректор Nokia Пекка Лундмарк.



На частку Ericsson і Nokia припадає майже 50% базових станцій мобільного зв'язку в Росії, вони постачають в країну все необхідне телекомунікаційне обладнання і програмне забезпечення, що дозволяє різним частинам мережі функціонувати разом.



Два співрозмовники агентства зазначили, що у лютому-березні російські оператори накопичили запаси запчастин іноземного виробництва напередодні санкцій. А консолідація зусиль російських операторів за вказівкою уряду може дозволити їм спільно використовувати обладнання та ресурси, щоби продовжити термін служби мереж.

Але Nokia та Ericsson також припинять оновлення програмного забезпечення наступного року і це – найголовніше, зазначили джерела агентства.

"Безумовно, програмні оновлення мають першорядне значення для забезпечення працездатності, безпеки та надійності мереж", – підкреслив аналітик PP Foresight Паоло Пескаторе.

Співрозмовники Reuters додали, що китайська Huawei, на частку якої припадає третина ринку Росії, пообіцяла оновлювати програмне забезпечення, але припинила постачання нового телекомунікаційного обладнання до країни.



Розрив зв'язків із іноземними фірмами відкине російські комунікації на ціле покоління назад, в той час як решта світу розгортає технології 5G.

"Якщо така ситуація триватиме роки, то російські сотові мережі за зоною покриття можуть повернутися до стану кінця 1990-х, коли зв'язок був доступний лише у великих містах і найбагатших передмістях", – зазначив голова відділу IT видання ComNews Леонід Коник.