МВФ може вийти на велику програму з Україною у березні, – Рашкован

Моніторингова програма за участю ради директорів для України (PMB), яку остаточно затвердив МВФ 19 грудня, у разі її успішного проходження у березні наступного року може змінитись великою програмою з фінансуванням.

Про це повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован на щорічній конференції асоціації "Професійний уряд" (PGA), передає Інтерфакс-Україна.



"Сподіваємось у березні вийти на більшу програму, яка вже буде частиною процесу реконструкції та допомагатиме побудувати "макрофреймворк" для інших донорів", – зазначив він.



Рашкован пояснив, що у затвердженій PMB містяться умови, які мають продемонструвати іншим донорам та партнерам, що Україна здатна "не лише воювати з Росією під час війни, а й у таких складних умовах впроваджувати зміни у своїй політиці, щоб робити макрокорекцію, приводити економічну ситуацію до ладу, зменшувати бюджетний дефіцит, не дозволяти монетарного фінансування наступного року, працювати більше із донорами".



"Рівень невизначеності дуже високий, але програма на чотири місяці, під час них ми маємо показати, що Україна здатна реалізовувати складні програми", – зазначив він.



За його словами, на відміну від багатьох інших міжнародних фінансових організацій, МВФ не є банком розвитку, але "працює над створенням макрорамки, в якій можна щось планувати" і яку аутсорсять інші донори та кредитори.

Йдеться про контроль над макроекономічною, бюджетною фіскальною, монетарною політиками, додав заступник виконавчого директора Фонду.



"Щоб МВФ міг їх запевнити, що уряд проводитиме політики, які матимуть змогу підтримати реконструкцію", – підсумував він.

Як повідомлялося, 19 грудня керівництво Міжнародного валютного фонду ухвалило Моніторингову програму із залученням Ради фонду для України.

Програма передбачає низку заходів, направлених на посилення мобілізації доходів державного бюджету, пожвавлення внутрішнього боргового ринку, зміцнення фінансового сектора та підвищення прозорості й ефективності управління в секторі державних підприємств.