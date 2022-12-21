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Іран (429) Росія (11653) торгівля (729)

Росія та Іран будують новий торговельний маршрут за понад $20 мільярдів в обхід санкцій

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путін,іран

Росія та Іран будують новий 3000-кілометровий трансконтинентальний торговельних шлях від східного краю Європи до Індійського океану. Це дозволить їм менше залежати від санкцій.

Про це пише Bloomberg.

Обидві країни витрачають мільярди доларів на прискорення доставки вантажів річками та залізницями, з’єднаними Каспійським морем. Дані відстеження суден, зібрані Bloomberg, показують, що десятки російських та іранських суден, включно з деякими, які перебувають під санкціями, вже курсують цим маршрутом.

Цей новий коридор дозволить Росії та Ірану скоротити тисячі кілометрів від існуючих маршрутів. На його північному кінці знаходиться Азовське море, яке межує з анексованим Кримом, південно-східним узбережжям України, включно з окупованим портом Маріуполь.

Звідти річкові, морські та залізничні мережі простягаються до іранських вузлів на Каспійському морі та зрештою до Індійського океану.

Росія та Іран будують новий торговельний маршрут за понад $20 мільярдів в обхід санкцій 01

Експертка лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марія Шагіна оцінює, що Росія і Іран інвестують до $25 млрд у внутрішній торговий коридор, аби полегшити рух товарів, який країни Заходу хочуть зупинити.

"Обидві країни грають у кішки-мишки. Вони досліджуватимуть усі лазівки для транспортування заборонених продуктів і зброї". – каже вона.

Це викликає занепокоєння у США та їхніх союзників, оскільки вони намагаються заблокувати передачу іранських безпілотників та інших військових засобів, які допомагають РФ у війні в Україні.

"Це сфера, за якою ми уважно спостерігаємо, як за цим маршрутом, так і загалом за ірансько-російськими зв’язками", – сказав очільник офісу координації санкційної політики США Джеймс О'Брайен. "Ми стурбовані будь-якими зусиллями, спрямованими на те, щоб допомогти Росії уникнути санкцій".

Окрім торгівлі зброєю між країнами, існує ще низка вагомих економічних причин для нового транзитного маршруту.

Кораблі, що пливуть річками Дон і Волга, традиційно торгують енергоносіями та сільськогосподарськими товарами. Іран є третім за величиною імпортером російського зерна, але частка може ще збільшитися. Країни оголосили про низку нових торговельних угод, які охоплюють товари, включаючи турбіни, полімери, медичні товари та автомобільні запчастини. Росія також постачає ядерне паливо та компоненти для іранського реактора в Бушері.

Росія хоче компенсувати розрив своїх комерційних зв’язків з Європою, яка до війни була її найбільшим торговим партнером, а також знайти обхідні шляхи для санкцій США та Європейського Союзу.

Автор: Юлiя Недашківська
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газопровод нехай будують -один одному продаватимуть
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21.12.2022 13:51 Відповісти
Дать «звезды» обоим!

Шоб не думали, что они всех облапошили.
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21.12.2022 14:52 Відповісти
Хрен вони там щось транспортуватимуть. Що Іран взамін дасть? Дрони? 250 штук за усе зерно? Основний продукт, який продає Іран - нафта. Її купує захід за долари. На ті долари Іран купує зерно. Не дозволять Іран продавати нафту - за що купувати будуть?
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21.12.2022 14:54 Відповісти
Если этот канал заработает, на нём будут частые аварии.
Санкции - не пустой звук.
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21.12.2022 15:03 Відповісти
це - все - ******* віщування: "тикання" стілусом в конденсаті Конденсація Бозе - Ейнштейна.
йдеться про щось нереальне. без морського шляху - все втрачає свій сенс. А ми йдемо до моря. нашого моря, врешті - решт. Половина Азовського + Керченська протока - знищений міст
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21.12.2022 17:01 Відповісти
Питання, встоїть режим в Ірані, чи буде демократична революція? Ну невже у час Тік-тока, гіроскутерів, айфонів й інших ништяків люди й далі будуть терпіти то знущання....
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21.12.2022 17:06 Відповісти
терплять і будуть
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21.12.2022 20:43 Відповісти
Подождите, США признали Иран страной спонсором терроризма и Россия торгует с террористами, и должны США прекращает торговать с Россией и кто будет торговать с Россией, с тем США тоже прекращают торговлю. И Россию нужно признать страной террористом. Чтобы Китай прекратил торговать с Россией, или США прекратит торговать с США и все, кто хотят торговать с США прекратят торговать с Китаем. То бишь сразу и Россия и Китай попадают под санкции и у них начинается кризис, и экономики их рухнут и режимы коммунистические рухнут! И страны террористы посыплется, как домино - КНДР и т.п.
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21.12.2022 18:58 Відповісти
Iran GDP 231.5 billion USD (2020)
EU GDP 16.6 trillion USD 2022
Ukraine GDP 200.1 billion USD (2021)

Хай заміщають.
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21.12.2022 23:11 Відповісти
Интересно, а как Изратль стал смотреть на москву, если та стала вооружать Иран, который является злейшим врагом Израиля?
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22.12.2022 04:51 Відповісти
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22.12.2022 12:11 Відповісти
 
 