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У Фінляндії запустять єдиний в Європі завод з виробництва урану
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Фінська компанія Terrafame почне видобувати уран до літа 2024 року.
Про це йдеться у повідомленні компанії, передає Yle.
Уран постачатимуть за кордон для його подальшої переробки, після чого він використовуватиметься у виробництві ядерної енергії.
На території заводу Terrafame в Соткамо вже є цех для вилучення урану, який необхідно ввести в експлуатацію.
Передбачається, що цех почне працювати на повну потужність до 2026 року, коли виробництво урану, за оцінками, становитиме близько 200 тонн на рік.
Цех Terrafame у Соткамо буде єдиним заводом із виробництва урану в Європі.
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Aleksey NotBad
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Sergiy Dzysyak
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Aleksey NotBad
показати весь коментар21.12.2022 13:12 Відповісти Мені подобається 0
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