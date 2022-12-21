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Новини Енергетика
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уран (74) Фінляндія (281)

У Фінляндії запустять єдиний в Європі завод з виробництва урану

Новини БізнесЦензор Енергетика

уран

Фінська компанія Terrafame почне видобувати уран до літа 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає Yle.

Уран постачатимуть за кордон для його подальшої переробки, після чого він використовуватиметься у виробництві ядерної енергії.

На території заводу Terrafame в Соткамо вже є цех для вилучення урану, який необхідно ввести в експлуатацію.

Передбачається, що цех почне працювати на повну потужність до 2026 року, коли виробництво урану, за оцінками, становитиме близько 200 тонн на рік.

Цех Terrafame у Соткамо буде єдиним заводом із виробництва урану в Європі.

Автор: Юлiя Недашківська
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Отличная новость! Ещё минус для рынка кацапии
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21.12.2022 12:54 Відповісти
Это, скорей, против американцев. Европа, наученная рашкой, не хочет зависеть ни от кого...
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21.12.2022 12:59 Відповісти
Ну и правильно. Свое ближе
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21.12.2022 13:12 Відповісти
 
 