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Новини Енергетика
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Під час перевірок обленерго виявили майже 200 порушень, пов’язаних з відключеннями світла

Новини БізнесЦензор Енергетика

електроенергія,блекаут

Державна інспекція енергетичного нагляду, Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та правоохоронці провели позапланові перевірки операторів системи розподілу (обленерго) у кожній області.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання Антикризового енергетичного штабу.

За словами очільника Держенергонагляду Руслана Слободяна, за підсумками першого етапу перевірок зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики.

Найпоширеніші з них:

  • порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії;
  • застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;
  • відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;
  • недотримання тривалості відключення;
  • відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

Зазначається, що лідерами щодо виявлених порушень є ПрАТ "Волиньобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", АТ "Полтаваобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", ВАТ "Тернопільобленерго" та ВАТ "Чернігівобленерго".

Водночас найменше порушень зафіксовано в АТ "Прикарпаттяобленерго", АТ "Харківобленерго" та ПрАТ "Кіровоградобленерго".

На операторів системи розподілу складені відповідні акти щодо порушень. Порушення мають бути усунені до 31 грудня. У разі невиконання приписів будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що заходи з перевірки операторів мають відбуватися на постійній основі на період воєнного часу.

"Усі ми розуміємо, що нерівномірність у відключеннях світла є. Одні будинки можуть бути без світла по вісім, десять і більше годин, тоді як інші, інколи навіть навпроти, по вісім-десять годин зі світлом. Це питання справедливості для людей. Тому робота таких груп із перевірки має бути постійною", – зазначив він.

Очільник уряду також доручив Міненерго та Держенергонагляду щоп’ятниці надавати публічний звіт для суспільства щодо виявлених порушень в операторів системи розподілу та щодо вжитих заходів для їх усунення.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+17
Удары по энергосистеме Украины, как лакмусовая бумажка, проявили полный хаос в в системах управления стратегической отраслью. (Отдельный вопрос: Как стратегическая отрасль, имеющая прямое отношение к государственной безопасности Украины, оказалась в частных руках ...)
Полный хаос и бардак власть решает ... замалчиванием. Мол: "военная тайна", "а то путин нападет ..." и т.п.
Утверждаю: НЕТ никакой тайны в том:
1. ЧТО конкретно повреждено
2. ЧТО конкретно (в деталях и по пунктах) делает владелец поврежденных ресурсов
3. В какие сроки планируется восстановление.
4. Какая предусмотрена ответственность за срыв сроков
5. Какие ресурсы необходимы для ускорения сроков восстановления
6. Источник финансирования восстановления
7. ЧТО конкретно делает государство для помощи, контроля и ускорения восстановления.

Отсутствие ответа на эти вопросы означает только одно - никто никуя не делает. Ну как "никуя" ... Нам говорят: Делаем всё возможное. А знаете что такое "всё возможное"? Поясню на примере Днепра.
До войны в Днепре работало 2 ночных аварийных бригады и 4 дневных. А знаете сколько сейчас? СТОЛЬКО ЖЕ!
Месяц назад ДТЭК вывесил на work.ua вакансии: Требуются монтажники-электрики з/п - 8 000 грн/мес. и водители-крановщики з/п - 11 000 грн. (можете сами проверить). Как думаете: Быстро найдут сотрудников?
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21.12.2022 13:00
+14
Работники ДТЭК стараются, а Ахметов был и остаётся врагом Украины.
Неоправданными отключениями гнобит ненавистные ему регионы.
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21.12.2022 12:22
+11
Облэнерго должны быть национализированы. Если конечный бенефициарный собственник является структурой близкой к рф - все законопослушные плательщики за свет становятся пособниками/спонсорами терроризма
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21.12.2022 12:35
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Работники ДТЭК стараются, а Ахметов был и остаётся врагом Украины.
Неоправданными отключениями гнобит ненавистные ему регионы.
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21.12.2022 12:22 Відповісти
Спочатку створили проблему,а тепер ,нібито,успішно вирішують,а винні прицьому обленерго.В нас ніхто нізащо не відповідає перед народом,маю на увазі чиновників.
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21.12.2022 12:26 Відповісти
а хiба не виннi обленерго? Виключають не по графiку. Хоча б вже графiк змiнили-опублiкували, а то втихаря роблять що забажали. Домовляйешся працювати у цей час, i вся робота з домовленостями коту пiд хвiст тому що вони навчились смикати рубильник. Наприклад, ТернопiльЕнерго - пишуть що в 6 буде свiтло, а його нема. Клiйент приходить, чекайе, нервуйе, пише щось пагане, сидишь без грошей.

Я хочу щоб обленерго компенсували грошi втраченi на йих тупому графiку. А вони щось мямлять про штрафи. Ви грошi вернiть, розслабилися. Було б достатньо i 5 годин на добу, але фiксовано, а вони смикають, зривають сроки та намiчену роботу. Донатити вже не можу, грошей тiльки на оплату двох походiв в магаз в борг.
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21.12.2022 20:51 Відповісти
таким чином семіти добивають промисловість та малий бізнес що вже ледве диха. Все це робиться навмисне. Ось ще подивіться відео https://www.youtube.com/watch?v=CQUvbR2FF3Y а ще усвідомте що у відключеннях нема ніякого сенсу ні єкономії, над нами просто знущаються. Зрозумійте що плиту пральну машину чи бойлер ви все одно включите, бо треба їсти митись та прати білизну, а ось з виробництвом то да - сумна тема...
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22.12.2022 09:58 Відповісти
обл енерго не виноваты, но не во всех моментах. лупят в основном по подстанциям. но тут обидней другое. мажорные районы, где сидят "небожители", не отключают почему то. что и подтверждает эта проверка
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22.12.2022 10:14 Відповісти
Нічого дивного, це Україна дивно було б як би не знайшли порушень
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21.12.2022 12:26 Відповісти
Облэнерго должны быть национализированы. Если конечный бенефициарный собственник является структурой близкой к рф - все законопослушные плательщики за свет становятся пособниками/спонсорами терроризма
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21.12.2022 12:35 Відповісти
Повністю згоден. Повністю. Крім того, провести аудит та встановити, як обслуговувались лінії мереж і за чий рахунок? Приватникам залишити (максимум) послуги з приєднання (фіксоване, а не видумане ідіотами), встановлення лічильників, дрібний ремонт, а також будівельне розширення мереж на конкурсній основі.
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21.12.2022 12:58 Відповісти
допригайтеться ахметка воровата
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21.12.2022 20:36 Відповісти
Неужто и Труханову свет выключат? Вот не верю ))
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21.12.2022 12:53 Відповісти
Удары по энергосистеме Украины, как лакмусовая бумажка, проявили полный хаос в в системах управления стратегической отраслью. (Отдельный вопрос: Как стратегическая отрасль, имеющая прямое отношение к государственной безопасности Украины, оказалась в частных руках ...)
Полный хаос и бардак власть решает ... замалчиванием. Мол: "военная тайна", "а то путин нападет ..." и т.п.
Утверждаю: НЕТ никакой тайны в том:
1. ЧТО конкретно повреждено
2. ЧТО конкретно (в деталях и по пунктах) делает владелец поврежденных ресурсов
3. В какие сроки планируется восстановление.
4. Какая предусмотрена ответственность за срыв сроков
5. Какие ресурсы необходимы для ускорения сроков восстановления
6. Источник финансирования восстановления
7. ЧТО конкретно делает государство для помощи, контроля и ускорения восстановления.

Отсутствие ответа на эти вопросы означает только одно - никто никуя не делает. Ну как "никуя" ... Нам говорят: Делаем всё возможное. А знаете что такое "всё возможное"? Поясню на примере Днепра.
До войны в Днепре работало 2 ночных аварийных бригады и 4 дневных. А знаете сколько сейчас? СТОЛЬКО ЖЕ!
Месяц назад ДТЭК вывесил на work.ua вакансии: Требуются монтажники-электрики з/п - 8 000 грн/мес. и водители-крановщики з/п - 11 000 грн. (можете сами проверить). Как думаете: Быстро найдут сотрудников?
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21.12.2022 13:00 Відповісти
10 днів назад теж були перевірки. 5 днів було більш меньш 4 на 4 години. А за останні 3 доби, в мене на Київщині світло було по 2-4 години на добу. Зате сусідня вулиця майже весь час зі світлом. Як це можна зрозуміти?
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21.12.2022 16:37 Відповісти
Имитация бурной деятельности
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21.12.2022 16:49 Відповісти
а ось i нi. Йе результати роботи:

"лідерами щодо виявлених порушень є ПрАТ "Волиньобленерго", АТ "Полтаваобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго"

Тепер ми знайемо наших геройив.💩
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21.12.2022 20:40 Відповісти
Так це при тому,що в моєму регіоні давно не було взагалі ніяких прильотів.
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21.12.2022 17:53 Відповісти
Саме цікаве що в тих відключеннях нема ніякого сенсу. Якщо треба людині зварити поїсти то вона все одно ввімкне плиту та зварить, якщо треба попрати то і машинку включить, бойлер теж усі будуть вмикати бо гарячого водозабезпечення по Україні практично нема. Едина економія може бути у споживачів тільки на освітлюванні та ліфтах, але це ж копійки (не враховую ел. транспорт).
А тепер уявіть собі яка нагрузка на лінії з'являється при подачі світла, бо усі біжать все одразу включають готують їсти перуть і т.д. бо невідомо коли ті дятли знову відключать ел. енергію.
Слід зазначити що усі лінії для споживачів розраховуться з коеффіцієнтом приблизно 0,8, уявляєте яка перегрузка відразу утворюється?
Усі ці відключення придумали дов 60 ****, і крім незручностей ніякої економії фактично немає.
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21.12.2022 19:04 Відповісти
**** Ахметівська завжди була ворогом України.
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21.12.2022 20:54 Відповісти
та нiбито то колись гречку роздавав 🧐
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21.12.2022 21:12 Відповісти
"...і дякуючи фонду ахметова" мало не з кожної праски лилося
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22.12.2022 06:06 Відповісти
Благодаря этим ахметовским уродам, за 2 недели потрачено 3000 на бензин для генератора, при пенсии в 3.500. Запускался он всего лишь на 3 часа в день, потому как котлы без света не работают. В хате температура была 13 градусов, при -12 за бортом. Что они творили на голову не налазит.... по 4-5 раз на день приезжала вышка в село, и включала и отключала свет. До конторы в Иванкове 20 км, туда сюда это 120- 180 км на минуточку. Сколько топлива сожгли и списали?
Еще до войны рем бригаду можно было по 3-5 дней ждать без света, а тут они большую деятельность развернули мрази.
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22.12.2022 09:51 Відповісти
ось подивіться https://www.youtube.com/watch?v=CQUvbR2FF3Y та зрозумійте нарешті, хто і навіщо все це робить.
Співчуваю вам і розумію, бо ми самі у центрі міста сиділи без світла цілих п'ять діб, а без води и опалення чотири доби при тому що в нашій висотці навіть газу немає - єл. плити встановлені. Скажу що це був повний триндець.
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22.12.2022 10:05 Відповісти
 
 