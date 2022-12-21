Під час перевірок обленерго виявили майже 200 порушень, пов’язаних з відключеннями світла
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Державна інспекція енергетичного нагляду, Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та правоохоронці провели позапланові перевірки операторів системи розподілу (обленерго) у кожній області.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання Антикризового енергетичного штабу.
За словами очільника Держенергонагляду Руслана Слободяна, за підсумками першого етапу перевірок зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики.
Найпоширеніші з них:
- порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії;
- застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;
- відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;
- недотримання тривалості відключення;
- відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.
Зазначається, що лідерами щодо виявлених порушень є ПрАТ "Волиньобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", АТ "Полтаваобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", ВАТ "Тернопільобленерго" та ВАТ "Чернігівобленерго".
Водночас найменше порушень зафіксовано в АТ "Прикарпаттяобленерго", АТ "Харківобленерго" та ПрАТ "Кіровоградобленерго".
На операторів системи розподілу складені відповідні акти щодо порушень. Порушення мають бути усунені до 31 грудня. У разі невиконання приписів будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що заходи з перевірки операторів мають відбуватися на постійній основі на період воєнного часу.
"Усі ми розуміємо, що нерівномірність у відключеннях світла є. Одні будинки можуть бути без світла по вісім, десять і більше годин, тоді як інші, інколи навіть навпроти, по вісім-десять годин зі світлом. Це питання справедливості для людей. Тому робота таких груп із перевірки має бути постійною", – зазначив він.
Очільник уряду також доручив Міненерго та Держенергонагляду щоп’ятниці надавати публічний звіт для суспільства щодо виявлених порушень в операторів системи розподілу та щодо вжитих заходів для їх усунення.
Будь ласка, зачекайте...
Неоправданными отключениями гнобит ненавистные ему регионы.
Я хочу щоб обленерго компенсували грошi втраченi на йих тупому графiку. А вони щось мямлять про штрафи. Ви грошi вернiть, розслабилися. Було б достатньо i 5 годин на добу, але фiксовано, а вони смикають, зривають сроки та намiчену роботу. Донатити вже не можу, грошей тiльки на оплату двох походiв в магаз в борг.
Полный хаос и бардак власть решает ... замалчиванием. Мол: "военная тайна", "а то путин нападет ..." и т.п.
Утверждаю: НЕТ никакой тайны в том:
1. ЧТО конкретно повреждено
2. ЧТО конкретно (в деталях и по пунктах) делает владелец поврежденных ресурсов
3. В какие сроки планируется восстановление.
4. Какая предусмотрена ответственность за срыв сроков
5. Какие ресурсы необходимы для ускорения сроков восстановления
6. Источник финансирования восстановления
7. ЧТО конкретно делает государство для помощи, контроля и ускорения восстановления.
Отсутствие ответа на эти вопросы означает только одно - никто никуя не делает. Ну как "никуя" ... Нам говорят: Делаем всё возможное. А знаете что такое "всё возможное"? Поясню на примере Днепра.
До войны в Днепре работало 2 ночных аварийных бригады и 4 дневных. А знаете сколько сейчас? СТОЛЬКО ЖЕ!
Месяц назад ДТЭК вывесил на work.ua вакансии: Требуются монтажники-электрики з/п - 8 000 грн/мес. и водители-крановщики з/п - 11 000 грн. (можете сами проверить). Как думаете: Быстро найдут сотрудников?
"лідерами щодо виявлених порушень є ПрАТ "Волиньобленерго", АТ "Полтаваобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго"
Тепер ми знайемо наших геройив.💩
А тепер уявіть собі яка нагрузка на лінії з'являється при подачі світла, бо усі біжать все одразу включають готують їсти перуть і т.д. бо невідомо коли ті дятли знову відключать ел. енергію.
Слід зазначити що усі лінії для споживачів розраховуться з коеффіцієнтом приблизно 0,8, уявляєте яка перегрузка відразу утворюється?
Усі ці відключення придумали дов 60 ****, і крім незручностей ніякої економії фактично немає.
Еще до войны рем бригаду можно было по 3-5 дней ждать без света, а тут они большую деятельность развернули мрази.
Співчуваю вам і розумію, бо ми самі у центрі міста сиділи без світла цілих п'ять діб, а без води и опалення чотири доби при тому що в нашій висотці навіть газу немає - єл. плити встановлені. Скажу що це був повний триндець.