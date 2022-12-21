У переданого Міноборони "Запоріжтрансформатора" нарахували боргів на 11 мільярдів

Завод "Запоріжтрансформатор", який на початку листопада вилучили у державну власність на час воєнного стану, має багатомільярдні борги.

Про це йдеться у судовій ухвалі Господарського суду Запорізької області, який ще в жовтні 2019 року відкрив провадження про банкрутство підприємства, передає liga.net.

На початку грудня до справи залучили Міністерство оборони, яке зараз є фактичним розпорядником акцій заводу.

У судовому рішенні опубліковано список з 22 кредиторів, яким ЗТР винен гроші. Найбільшими з них є:

"Промінвестбанк" – на 6,1 млрд грн;

колишній "Сбєрбанк" – на 2,2 млрд грн;

ING Bank N.V. – 741 млн грн;

"Укрексімбанк" – на 459,6 млн грн;

"Райффайзен Банк Аваль" – на 435,7 млн грн;

"ІНГ Банк" – на 214,2 млн грн;

"Таскомбанк" – на 213,9 млн грн.

Крім того, про свої кредиторські вимоги заявила низка кіпрських компаній: Задано Лімітед (182,5 млн грн), Азідано Лімітед (182,5 млн грн), Каратано Лімітед (182,5 млн грн); Артамаре Лімітед (146,9 млн грн), Сіадор Ентерпрайзис Лімітед (26,1 млн грн).

Загальна сума грошових вимог "Запоріжтрансформатора" перевищує 11,1 млрд грн.

Попереднє засідання суду у справі про банкрутство ЗТР призначили на 28 лютого 2023 року.

ПрАТ "Запоріжтрансформатор" – один із найбільших виробників електричного обладнання на території Європи. Щороку завод може виготовляти продукції потужністю сумарно на 60 000 МВт. Завод пов`язують з Костянтином Григоришиним. У держреєстрі кінцевим бенефіціаром підприємства значиться Леонід Півоваров (Швейцарія) – однокласник і формальний вланиск компаній бізнесмен.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.