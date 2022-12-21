Прибуток українських банків впав із початку року у 3,4 раза, – Нацбанк

Прибуток українських банків у січні-листопаді 2022 року становив 19,43 млрд грн, що у 3,4 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року (65,73 млрд грн).

Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.



Водночас прибуток українських банків за листопад склав 8,45 млрд грн, що у 2,3 раза більше, ніж місяцем раніше (3,6 млрд грн).



Регулятор зазначив, що доходи банків у листопаді зросли на 12,2%, а витрати – на 9,7%.



За даними НБУ, доходи банків у січні-листопаді зросли на 32% проти показника за аналогічний період минулого року – до 322 млрд грн.



У той же час, комісійний дохід за 11 місяців скоротився на 8,4% – до 76,46 млрд грн (тоді як за аналогічний період минулого року він зріс на 32,6%).



При цьому результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу був позитивним і становив 42,3 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року він був негативним і становив 2,7 млрд грн.



Водночас витрати банківської системи за січень-листопад 2022 року зросли у 1,7 раза порівняно з цим показником 2021 року – до 302,6 млрд грн, зокрема відрахування до резервів – у 13,6 раза, до 113 млрд грн.

Як повідомлялося, українські банки у 2021 році подвоїли чистий прибуток – до 77,5 млрд грн порівняно з 41,3 млрд грн у 2020 році.