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Польський нафтопереробний гігант Orlen не продовжуватиме контракт на російську нафту, який завершиться у січні

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orlen

Польський нафтовий концерн Orlen не продовжуватиме контракт на постачання російської нафти, який закінчується у січні 2023 року.

Про це повідомляє Polskie Radio, передає "Європейська правда".

"Єдиний існуючий контракт на постачання російської нафти в 2023 році припинить дію після введення санкцій, до чого ми готові", – зазначила речниця компанії Едита Олкович.

За її словами, зараз 70% сировини для всіх нафтопереробних заводів групи у Польщі, Чехії та Литві надходить не з Росії, тоді як станом на 2015 рік Orlen отримував з Росії майже 100% сирої нафти.

У 2021 році клієнти компанії імпортували до Польщі морем майже 18 млн тонн сирої нафти та нафтопродуктів. У 2023 році компанія розраховує перевищити межу 30 млн тонн.

Автор: Юлiя Недашківська
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Супер !!! Дзенкуєм бардзо брати поляки !!!
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21.12.2022 11:00 Відповісти
 
 