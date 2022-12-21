Раді пропонують денонсувати договір з РФ про використання Азовського моря та Керченської протоки

Народні депутати з різних фракцій пропонують Верховній Раді денонсувати договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

Відповідний законопроєкт №0182 уже зареєстровано у ВР.



Договір був підписаний 24 грудня 2003 року в Керчі та ратифікований у квітні 2004 року.



Серед авторів законопроєкту – Юлія Клименко (фракція "Голос"), Георгій Мазурашу ("Слуга народу"), Марія Іонова ("Європейська солідарність"), Ірина Констанкевич (група "За майбутнє"), Оксана Савчук (позафракційна) та інші. Загалом 27 нардепів.

Як повідомлялося, уряд хоче зупинити дію угоди про трудову міграцію з РФ та Білоруссю.