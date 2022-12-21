Маск заявив, що залишить посаду очільника Twitter

Американський бізнесмен Ілон Маск дотримається результатів опитування, під час якого користувачі Twitter проголосували за його відставку з посади голови компанії.

Про це він повідомив у Twitter.

Водночас перед тим, Маск планує знайти собі заміну на цій посаді.

"Я подам у відставку з посади генерального директора, як тільки знайду когось достатньо дурного, щоб зайняти цю посаду! Після цього я просто керуватиму командами програмного забезпечення та серверів", – написав бізнесмен.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

Як повідомлялося, 19 грудня очільник компанії Twitter Ілон Маск запустив опитування серед користувачів соціальної мережі із питанням, чи варто йому піти з посади керівника. У голосуванні взяли участь 17,5 млн користувачів. При цьому 57,5% з них виступають за те, щоб Маск пішов із посади глави Twitter.