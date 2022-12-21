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Twitter (197) Ілон Маск (345)

Маск заявив, що залишить посаду очільника Twitter

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

маск,илон

Американський бізнесмен Ілон Маск дотримається результатів опитування, під час якого користувачі Twitter проголосували за його відставку з посади голови компанії.

Про це він повідомив у Twitter.

Водночас перед тим, Маск планує знайти собі заміну на цій посаді.

"Я подам у відставку з посади генерального директора, як тільки знайду когось достатньо дурного, щоб зайняти цю посаду! Після цього я просто керуватиму командами програмного забезпечення та серверів", – написав бізнесмен.

Як повідомлялося, 19 грудня очільник компанії Twitter Ілон Маск запустив опитування серед користувачів соціальної мережі із питанням, чи варто йому піти з посади керівника. У голосуванні взяли участь 17,5 млн користувачів. При цьому 57,5% з них виступають за те, щоб Маск пішов із посади глави Twitter.

Автор: Юлiя Недашківська
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А чё так? Слишком талантливый менеджер? 😁🤣🤣🤣
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21.12.2022 13:02 Відповісти
 
 