У Мінреінтеграції пояснили, як повернути гроші, якщо разом зі світлом вимкнувся банкомат

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали поради, як повернути гроші, якщо при користуванні банкоматом або терміналом вимкнули електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Уявіть, ви приходите до терміналу покласти гроші на картку. Половину суми вже внесли, і раптом операція зірвалася через відключення світла. Що робити?

Алгоритм дій пояснили у "Приватбанку". Відразу ж зателефонуйте на гарячу лінію 3700 і подайте заявку на повернення коштів. Повідомте номер терміналу, його адресу, внесену суму і приблизний час проведення операції. Коли заявка буде опрацьована і гроші в терміналі перерахують, недоотримані кошти повернуть вам на карту", – йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції нагадали, що отримати готівку українці можуть не лише в банках та банкоматах, але й на касах магазинів, аптек та АЗС. Для цього необхідно оплатити будь-яку покупку карткою та попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень.

Також можна зняти готівку з карти в "Укрпошті" та на "Новій Пошті", звернувшись до будь-якого відділення поштового оператора.