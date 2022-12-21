Російський рубль обвалився до мінімуму з весни
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Російський рубль продовжив своє падіння. Уранці в середу він опустився до мінімуму за більш ніж пів року.
Про це повідомляє російський Forbes.
Так, курс долара на Московській біржі вранці 21 грудня піднявся вище 70 рублів. Станом на 7:33 (за київським часом) американська валюта торгувалася по 70,26 рубля, що дорожче на 1,39 рубля щодо минулого закриття. Востаннє долар піднімався вище за 70 рублів 11 травня.
Курс євро піднявся до 75,01 рубля, додавши 1,51 рубля. Востаннє євро був дорожчий за 75 рублів 29 квітня.
Рубль продовжує слабшати відносно світових валют, відігруючи "новинну повістку на санкційну тематику", зазначають експерти. "Запровадження ЄС ліміту цін на газ може призвести до зниження експортних нафтогазових доходів та погіршення показників зовнішньоторговельного балансу", – кажуть аналітики.
Як повідомлялося, 19 грудня країни Євросоюзу за підсумками тривалої дискусії досягли згоди про обмеження ціни на природний газ на рівні 180 євро за МВт-год (близько $1900 за тисячу кубометрів). Так званий механізм корекції газового ринку, призначений для запобігання екстремальним коливанням цін, буде застосовуватися з 15 лютого.
Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.
Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.
Будь ласка, зачекайте...
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Рубль семьдесят один,
Мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане,
Что б вы сдохли все, мокшане.
Тож зараз це не обвал.
Окремо - валюта на рахунках та отримання з рахунків валюти. От тут - обмеження в них великі.
Я до того, що всі ці новини про "рубль впав більше, ніж будь-коли за півроку" - то дурня якась. Вицмоктане з пальця клікбейтство...
Не повторюйте за ідіотами вигадок.
Справа в тому, що гіркін та путлєр - вже дебіли. І нічого покращити в засрашці (економіку, виробництво, оснащення загарбницьких зграй) - не в змозі, навіть якщо побажають. Все, що вони роблять - тільки на гірше засрашці і тільки наближають розвал "імперії зла".
А псевдо-ліберал Потапенко, який сьогодні типу "в опозиції" (насправді - НІ), завтра, за додатковий бакс чи посаду - почне організовувати в засрашці нові виробництва набоїв, зброї, покращувати мобілізаційну систему, забезпечення та оснащення загарбників...
Курс ***** підвищувався з березня тому що долари фактично неможливо було ні витрачати (санкції) ні вивозити (московське блокування.)
***** з березня став неконвертованим, тож і риночного курсу в нього не може бути.
Знову нафта обвалилася і знецінились рублі.... Щось упало, щось згоріло... З добрим ранком, москалі😁