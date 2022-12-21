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курс (1130) Росія (11653) рубль (293)

Російський рубль обвалився до мінімуму з весни

Новини БізнесЦензор Фінанси

рубль

Російський рубль продовжив своє падіння. Уранці в середу він опустився до мінімуму за більш ніж пів року.

Про це повідомляє російський Forbes.

Так, курс долара на Московській біржі вранці 21 грудня піднявся вище 70 рублів. Станом на 7:33 (за київським часом) американська валюта торгувалася по 70,26 рубля, що дорожче на 1,39 рубля щодо минулого закриття. Востаннє долар піднімався вище за 70 рублів 11 травня.

Курс євро піднявся до 75,01 рубля, додавши 1,51 рубля. Востаннє євро був дорожчий за 75 рублів 29 квітня.

Рубль продовжує слабшати відносно світових валют, відігруючи "новинну повістку на санкційну тематику", зазначають експерти. "Запровадження ЄС ліміту цін на газ може призвести до зниження експортних нафтогазових доходів та погіршення показників зовнішньоторговельного балансу", – кажуть аналітики.

Як повідомлялося, 19 грудня країни Євросоюзу за підсумками тривалої дискусії досягли згоди про обмеження ціни на природний газ на рівні 180 євро за МВт-год (близько $1900 за тисячу кубометрів). Так званий механізм корекції газового ринку, призначений для запобігання екстремальним коливанням цін, буде застосовуватися з 15 лютого. 

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+19
Курс ****** пайдьот слєдам расєйскава *******...
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21.12.2022 10:24
+15
Ну що кацапські виродки.
Рубль семьдесят один,
Мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане,
Что б вы сдохли все, мокшане.
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21.12.2022 10:52
+12
цифри, які постить росія - фейкові - адже там заборонено населенню купляти долари чи євро. Тобто продать державі свої тим за 70 рублів можеш, а купити за 70 - ніт. Хіба що за 200-300 на чорному ринку.
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21.12.2022 11:11
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Курс ****** пайдьот слєдам расєйскава *******...
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21.12.2022 10:24 Відповісти
На 5 копійок це не обвал, бояришник є, а значить все стабільно
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21.12.2022 10:39 Відповісти
Чесно говоря в этом радостном заявлении о том, что это минимум ничего удивительного нет. В прошлом году на "Российском дзене"было доллар 77,50, а евро 87,92. Так что всё ещё впереди. Они опять кого то купят и обойдут санкции.
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21.12.2022 13:48 Відповісти
Коли вже за рубєль будуть давати в морду?
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21.12.2022 10:41 Відповісти
Тоді...коли на дошці для об'яв, прочитаєш: Продається расєя. Оптом і в роздріб. Дешиво. Можливий ТОРГ.
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21.12.2022 14:49 Відповісти
Курс ру
***........
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21.12.2022 10:49 Відповісти
Ну що кацапські виродки.
Рубль семьдесят один,
Мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане,
Что б вы сдохли все, мокшане.
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21.12.2022 10:52 Відповісти
А чого про гривню мовчать, і обмінниками курс заборонили рекламувати
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21.12.2022 10:58 Відповісти
2014 року єврик обвалив дерев'яний аж до 100 за €.

Тож зараз це не обвал.
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21.12.2022 11:09 Відповісти
цифри, які постить росія - фейкові - адже там заборонено населенню купляти долари чи євро. Тобто продать державі свої тим за 70 рублів можеш, а купити за 70 - ніт. Хіба що за 200-300 на чорному ринку.
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21.12.2022 11:11 Відповісти
Не вводьте в оману людей. Там "все працює". І бакси продають готівкову валюту просто у відділеннях багатьох банків з націнкою в 10% від офіційного курсу. Але з паспортом та не більше $10к, ну й "якщо в касі є". Спеціальних інших заборон власне від влади засрашки на купівлю/продаж готівкової валюти - немає. Інша річ - що з-за санкцій валютних карток в людей стало на порядки менше, китайські онлайн-магазини приймають дерев'яні з автоматичною конвертацією, тому обіг власне валюти перейшов у режим "добре не жили, нєхєр і починати", тобто в той же, що і в 90х - в тінь. Криміналітет, приховування доходів, хабарі, спроби невеликих накопичень.

Окремо - валюта на рахунках та отримання з рахунків валюти. От тут - обмеження в них великі.

Я до того, що всі ці новини про "рубль впав більше, ніж будь-коли за півроку" - то дурня якась. Вицмоктане з пальця клікбейтство...
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21.12.2022 21:35 Відповісти
варто зазначити, що населенню долари і євро продавати заборонено, тобто русня може свої долари продати за 70 своєму царю, а купити за 70 ні. Тільки на чорному ринку, де ціна справжня - і вона там трьохзначна. Тобто вони ці цифри беруть тупо зі стелі і до реального стану речей вони не мають ніякого відношення.
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21.12.2022 11:13 Відповісти
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21.12.2022 11:41 Відповісти
Якесь безглуздя. Як може обвалитися те, чого не існує? Не має ніякого курсу доллар-рубль, оскільки не існує ринку. Який в РФ хочуть, такий курс і малюють. Зараз на росії неможливо придбати долар не використовуючи певних схем, які призводять до його фактичного, значного здорожчання від заявленого курсу.
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21.12.2022 12:17 Відповісти
Точно так...який курс без ринку...завтра я намалюю, що за гривню дайте три фунти, і що??? Ідіоти
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21.12.2022 13:10 Відповісти
Дам 100 баксів тому, хто купить в парашиї бакси по курсу 70,26.
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21.12.2022 13:35 Відповісти
Одна из причин - это возросший импорт. То есть, наладили "параллельный импорт" через Казахстан, Армению и тд, валюта пошла из раши, торговый баланс изменился, отсюда курс.
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21.12.2022 14:43 Відповісти
Реальный курс там давно под 200. Для понимания далеко ходить не надо. Берем авто в автосалоне и сравниваем его цену в жрублях в пересчете на баксы, в сравнении с другими странами.
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21.12.2022 17:40 Відповісти
Курс бакса та ціни - то різні речі. Ціни - так, піднялися в рази на багато чого. А курс власне бакса - в них реально ~70 (+10%) за бакс. Пересічний засрашинець спокійно візьме пачпорта, піде у відділення банку і купить $100. Якщо в касі є. І $1000 купить. І навіть $9999. А в сусідньому банку - ще $9999.

Не повторюйте за ідіотами вигадок.
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21.12.2022 21:38 Відповісти
Я давно смотрю их экономиста Потапенко. Доллар действительно можно купить, но есть ограничения. Точно не вспомню, но вроде не более 1000 в день. Для обычного человека это может и норм, а для бизнеса просто смешно.
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22.12.2022 15:25 Відповісти
До речі. Сподіваюсь, Ви розумієте, що "економіст Потапенко" з засрашки - навіть небезпечніший, ніж якийсь мілітарист гіркін чи навіть кінчений путлєр.

Справа в тому, що гіркін та путлєр - вже дебіли. І нічого покращити в засрашці (економіку, виробництво, оснащення загарбницьких зграй) - не в змозі, навіть якщо побажають. Все, що вони роблять - тільки на гірше засрашці і тільки наближають розвал "імперії зла".

А псевдо-ліберал Потапенко, який сьогодні типу "в опозиції" (насправді - НІ), завтра, за додатковий бакс чи посаду - почне організовувати в засрашці нові виробництва набоїв, зброї, покращувати мобілізаційну систему, забезпечення та оснащення загарбників...
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22.12.2022 17:41 Відповісти
На самом деле мне плевать на любого кацапа, в том числе и на Потапенко. Любому "либералу" или "оппозиционеру" задай пару вопросов по типу "чей Крым" или "чего вы не выводите людей на площади" и через пару минут он посыпется. А точнее из него начнет лезть имперское дерьмо. Тот же Потапенко, в одном из выпусков, отвечая на вопросы подписчиков, рассказывал, "на что вы меня подбиваете, кто будет кормить мою семью, если я выйду на протест" Т.е. рабство там на уровне генов. Его не могут искоренить в себе даже якобы умные люди. Но мне импонируют люди, которые во первых рассуждают последовательно, во вторых более прагматично. Он сразу говорил, что санкциями за месяц-два-пол года кацапскую экономику не уничтожить. Но когда это произойдет, то на ее раскачку уйдут годы, если не десятилетия. Меня это вполне устраивает). Вспомните как у нас кричали, отключат Свифт и все, там всем придет пипец. Он приравнивал месяц войны на последующий год "поднимания с колен". Т.е. на ближайшие лет 10 раша уже навоевалась.
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23.12.2022 10:40 Відповісти
Гучний заголовок. Які фублі, скоро в кацапів буде карточна система на продукти.
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21.12.2022 21:00 Відповісти
"Курс" ***** опустився тому що особливо наближеним до тіла на днях дозволили скуповувати долар на ринку та виводити бабло за бугор.
Курс ***** підвищувався з березня тому що долари фактично неможливо було ні витрачати (санкції) ні вивозити (московське блокування.)
***** з березня став неконвертованим, тож і риночного курсу в нього не може бути.
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21.12.2022 23:16 Відповісти
Згадався старенький віршик:
Знову нафта обвалилася і знецінились рублі.... Щось упало, щось згоріло... З добрим ранком, москалі😁
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22.12.2022 07:58 Відповісти
 
 