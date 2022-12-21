На зустрічі із Зеленським Байден оголосить про новий пакет допомоги на $2 мільярди. Він міститиме Patriot

На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосить про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму майже 2$ млрд, який міститиме батарею ЗРК Patriot.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Зазначається, що Patriot "стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критично важливу інфраструктуру України".

Водночас навчання українських військових експлуатувати Patriot відбудуться у третій країні.

"Це займе деякий час, але українські війська пройдуть навчання та повернуться до своєї країни, щоб керувати цією батареєю", – наголосили у Білому домі.

Додається, що США також продовжать приділяти пріоритетну увагу іншим формам підтримки протиповітряної оборони, включаючи NASAMS, HAWK, Stingers та обладнання для боротьби з безпілотниками.

"Під час цього візиту ми також матимемо можливість разом із Конгресом відзначити роботу з прийняття значного пакету додаткового фінансування для України на 2023 рік. І ми очікуємо, що двопартійний пакет фінансування для України становитиме понад $40 млрд", – підкреслили у Білому домі.

Раніше стало відомо про візит президента України Володимира Зеленського до Сполучений Штатів Америки.