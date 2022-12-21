Російська влада відучить росіян від європейського пива підвищенням цін, – ЗМІ

В уряду Росії готують підвищення ввізного мита на пиво з "недружніх" країн.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант" із посиланням на три джерела в галузі.

За їх словами, поки що оцінюється доцільність цього заходу, а також можлива ставка мита, перелік позицій та країн-виробників пива. До "недружніх" країн Росія відносить усіх відомих виробників пива – країни ЄС, США, Велику Британію, Японію, Австралію.

Джерело видання в одній із російських держструктур підтвердило, що ініціатива розглядається. За його словами, остаточного рішення наразі немає.

Імпорт пива в Росію вже помітно впав після початку воєнного вторгнення в Україну та посилення західних санкцій.

Співвласник дистриб'ютора SVAM Group Ігор Хавський пояснює, що за перші три квартали 2022 року в РФ було ввезено близько 23 млн дал пива, що приблизно на 34% менше, ніж за аналогічний період минулого року. За його словами, Велика Британія, США та Канада вже припинили постачання пива, відвантаження продовжують деякі компанії з Чехії, Німеччини та Бельгії.

Хавський зауважив, що цього року імпорт пива до Росії ще підтримував сильний карбованець. Однак у 2023 році з урахуванням очікуваного підвищення відпускних цін на зарубіжне пиво на 10-20%, витрат на маркування та можливого послаблення рубля імпорт пива може скоротитися на 50%, порівняно із 2021 роком. У випадку запровадження підвищеного імпортного мита, падіння може бути ще значнішим.

Засновник мережі "Ракова" Євген Нічіпурук каже, що імпортне пиво через ускладнення логістики та появу компаній-посередників уже подорожчало щонайменше на 3040% рік до року і нове підвищення цін буде чутливим для споживачів.