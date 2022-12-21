Україна отримає ще $610 мільйонів від Світового банку під гарантії Британії та Іспанії

Світовий банк затвердив новий пакет фінансування на загальну суму $610 млн для невідкладних потреб України: $500 млн у рамках проекту "Держвитрати на зміцнення адміністративного потенціалу" (PEACE) та $110 млн за проектом "Поліпшення здоров’я та порятунок життя" (HEAL Ukraine).

Як зазначається у повідомленні Світового банку, $600 млн з цієї суми надається під гарантію Великої Британії на $500 млн та Іспанії на $100 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, ще $10 млн становитиме грант від Глобального фонду фінансування для жінок, дітей та підлітків (GFF).

Світовий банк вказує, що з початку війни мобілізував $18 млрд фінансування для підтримки народу України, включаючи зобов'язання та обіцянки донорів, з яких було виділено $15 млрд.

Банк зазначає, що додаткові $500 млн у вигляді кредиту за проектом PEACE допоможуть уряду України покрити витрати, пов'язані з виплатою дитячої та сімейної допомоги, заробітною платою державних службовців та комунальними платежами. На сьогоднішній день, за оцінками Світового Банку, 12 млн людей в Україні скористалися проектом PEACE.

Проект HEAL Ukraine націлений на покращення та зміцнення первинної медико-санітарної допомоги та задоволення збільшеного попиту на послуги з охорони психічного здоров'я та реабілітації через війну. Очікується, що після початкового фінансування, що включає кредит Світового банку на 100 млн євро та грант GFF на $10 млн, фінансування проекту зросте до $500 млн, починаючи з майбутнього гранту $10 млн через Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформ України (URTF).

Світовий банк зазначає, що станом на 6 грудня 2022 року зруйновано або пошкоджено 507 медичних установ, що становить 5,5% державних постачальників.