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Ахметов (1570) банкрутство (497) Маріуполь (248) Метінвест (621)

Ахметов вирішив обанкрутити свій металургійний комбінат у окупованому Маріуполі

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ильича,ммк,им

Господарський суд Запорізької області 19 грудня розпочав справу про банкрутство ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (ММК ім. Ілліча), призначивши підготовче засідання на 27 лютого наступного року.

Про це йдеться у повідомленні компанії у системі розкриття НКЦПФР, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Причини відкриття провадження у справі про банкрутство емітента: захоплення та руйнування Єдиного майнового комплексу ПрАТ "ММК ім. Ілліча" в окупованому м. Маріуполі і як наслідок неплатоспроможність, неможливість виконання грошових зобов'язань перед кредиторами, зокрема перед ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод", – йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з ним, ініціатором відкриття справи про банкрутство є ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод", яке, як і ММК ім. Ілліча, входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського.

Арбітражним керуючим суд призначив директора адвокатського об'єднання "Інсолв" Олексія Сокола, який керував санацією "Дніпровського меткомбінату", цілісний майновий комплекс якого минулого року на тендері купив "Метінвест".

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-Холдинг" Вадима Новінського (23,76%), які спільно управляють компанією.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+11
Ви не зрозуміли, Ахметов прпоонував в 2014 захищати Донбас від рашки та її посіпак гудками авто... Догудівся
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21.12.2022 15:27
+7
ахмктовская контора подает в суд на ахметовскую контору где ахметовский арбитраж из за войны которую ахметов звал вместе с правовславной *****
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21.12.2022 14:46
+4
Погудел?
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21.12.2022 12:26
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Погудел?
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21.12.2022 12:26 Відповісти
Вам хоть что-то в мариупольской трагедии кажется смешным? Город разрушен, от заводов остались руины.
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21.12.2022 14:43 Відповісти
Ви не зрозуміли, Ахметов прпоонував в 2014 захищати Донбас від рашки та її посіпак гудками авто... Догудівся
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21.12.2022 15:27 Відповісти
А разве не на заводах гудели?
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21.12.2022 15:47 Відповісти
в 2014 році багато людей, чекали "руській мір" от це стало ключовим, якби як в Маріуполі всі вийшли проти. можливо нічого б не сталося, от тільки це вже не має значення
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21.12.2022 17:18 Відповісти
Не знаю каким образом Вам пришло в голову задать мне такой вопрос. Возможно, вы не помните контекста гудения Ахметова?
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21.12.2022 15:46 Відповісти
Трагедия - это когда что-то неожыданное непреодолимой силы! А когда намеренно сдали под кацапов - это преступление и госизмена, а не "трагедия"
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24.12.2022 10:14 Відповісти
Гудок будет судить левый палец с правым ??? Подавай в суд на своего другана ***** гнида рыжая
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21.12.2022 17:35 Відповісти
Еще с лета документы готовили и на ***** и на Рашку, не сомневайтесь. Тут вопрос с банкротством чистая формальность, чтоб годовые отчеты можно было свести в налоговой, ведь все контракты нарушены, а нужны бамажки. бюрократию ведь война не отменила в стране.)))
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21.12.2022 20:02 Відповісти
ФСБ агента Новінського забув спитати
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21.12.2022 14:04 Відповісти
Предприятие разрушено, а речь идёт о юридическом лице и действия более, чем логичные. Какие смысл?
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21.12.2022 14:42 Відповісти
Скільки ж там не сплачено податків в бюджет України
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22.12.2022 06:52 Відповісти
Налоги в начале года заплатили авансом, потому что была такая просьба от ОП. Так что нет там никаких неуплаченных налогов.
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22.12.2022 16:20 Відповісти
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24.12.2022 10:15 Відповісти
ахмктовская контора подает в суд на ахметовскую контору где ахметовский арбитраж из за войны которую ахметов звал вместе с правовславной *****
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21.12.2022 14:46 Відповісти
Пипец как вас понесло. Тут даже в рашисткой пропаганде не обвинишь, ведь даже рашисты хрен до такого додумаются.))) А причиной всего-лишь обычная бюрократическая процедура.)))
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21.12.2022 20:05 Відповісти
мабуть це єдине розумне рішення, орки ще в місті й місто зруйноване, тому маємо й на далі допомагати ЗСУ
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21.12.2022 17:17 Відповісти
За деньги с продажи Мудрика можно построить новый
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21.12.2022 18:48 Відповісти
Примерно 100 мудриков понадобится. А заводов два.
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21.12.2022 22:49 Відповісти
Почитаешь комментарии и задаешься вопросом, а зачем такие новости публиковать, если большинство людей вообще не понимают о чем идет речь и для чего все делается? Но зато убеждаешься в качестве наших диванных экспертов.)))
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21.12.2022 20:07 Відповісти
Не довго окупантам там керувати, дуже скоро вони звідти втікати будуть, і не тільки з Маріуполя, з усього Донбасу і Криму, Україна поверне всі свої території. А головне - українці стануть мудрішими, цінуватимуть свою державу і не заграватимуть з "русскім міром"
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21.12.2022 20:20 Відповісти
У Алметова ничего не должно быть в Украине, он разжигал костер сепаратизма и изнутри разрушал Украину и русских проводил и во власть поставив туда свою ОПГ и они на Россию все работают! Их всех расстрелять нужно! Казнить! Ахметов януковича привел к власти и Партию регионов, в УПЦ МП провел Новинского, Ахметов - это троянский конь России из которого вылезли русские и заняли все посты и в СБУ и полиции и Раде и в судах и в конституционный суд он провел своего донецкого судью. Нужно все хло уничтожить и жить так, как хочет жить государство - государство - это народ и без народа нет государства и народ желает уничтожения бандита Ахметова!!! Надеюсь его раньше посадят с конфискацией полной награбленного с 90-х и забрать все у беса и в тюрьму строго режима и в карцер без кровати и метр на метр, чтобы он стоял там до смерти! все государство обворовал - каждого Украинца обворовал. Ахметов - это красный генерал Путина в Украине и он проводил все годы красный рассвет в Украине. Бандиты и олигархи должны сесть в тюрьму, пока воины не вернулись и не покончили с ними по своему...
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21.12.2022 23:55 Відповісти
Если честно - в огороде бузина...
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22.12.2022 12:57 Відповісти
Какие ж они неблагодарные, он их "во власть привёл", а они ему взяли и всё разрушили, до чего дотянулись. Ну не бред ли?
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22.12.2022 16:18 Відповісти
хорошую зарплату рыжий таракан платит за своё отбеливание?
то что Ахметка кремлевкий гбшный зиц-председатель наверное только тебе неизвестно
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24.12.2022 10:16 Відповісти
логічний розвиток подій при окупації.. а що з Авдіївським коксохімом буде? той завод натерпівся і набачився прильотів з 2014 року, але якимсь дивом йому вдавалось все пережити...
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22.12.2022 11:34 Відповісти
нехай банкрутить, це його справа, головне, щоб продовжував допомагати армії, а заводи й підприємства відбудуються після перемоги
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22.12.2022 15:06 Відповісти
Ахметка армии никогда не помогал и не помогает. Только своим донбасянам гуманитарку возит
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24.12.2022 10:17 Відповісти
А что по-вашему с ним ещё делать? В данный момент завод не работает и непонятно, когда удастся получить к нему доступ, какой смысл беречь юр.лицо?
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22.12.2022 16:17 Відповісти
Смысл беречь юрлицо чтобы от его имени подавать иски на кацапов к возмещению убытков! А так - нет тела (юрлица) - нет дела!

Может всем гражданам Украины, чьи дома разбомблены, тоже срочно подать документы на аннулирование права собственности? Какой смысл их беречь, а?
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24.12.2022 10:19 Відповісти
 
 