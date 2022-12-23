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Кабмін (7247) освіта (191) вища освіта (39) вчитель (52) зарплата (165)

Кабмін відклав значне підвищення окладів учителів ще на рік

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школа,учитель,ноутбук

Кабінет Міністрів ще на рік відклав початок дії прийнятої в липні 2019 року постанови про збільшення зарплат вчителів на 20-70%.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Зупинено до 31 грудня 2023 року дію постанови Кабінету міністрів від 10 липня 2019 року N822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки", – написав Мельничук.

Як повідомлялося, постановою №822 від 10 липня 2019 року передбачалося поступове (до 2023 року) підвищення найнижчого посадового окладу науково-педагогічних та наукових працівників закладів освіти та науки до рівня 4 прожиткових мінімумів. 

Однак її дію кожного року відтерміновують через брак коштів. За оцінкою Міносвіти, на реалізацію постанови №822 про підвищення зарплат педагогів у 2021 році необхідно було б додатково направити 50 млрд грн.

Нагадаємо, 10 липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року. У 2020 році зарплата педагога повинна була становити 2,5 прожиткового мінімуму, у 2021 році – 3 мінімуми, у 2022 році – 3,5 мінімуму та з січня 2023 року – 4 прожиткові мінімуми.

Автор: Михайло Орлюк
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а як же 4000 баксів зарплата для вчителів ??? га зе ???

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21.12.2022 06:08 Відповісти
хлопці, то у вас на зображенні свинособачою "моя россия" пише чи мені очі попєрдоліло??
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21.12.2022 08:53 Відповісти
На 20-70% це скільки в результаті? 4800-6800 євро на місяць? Непогано так.

Але я думаю, що вчителі з їх нинішніми 4000 євро зарплати теж спокійно впораються в ці часи.
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21.12.2022 09:21 Відповісти
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21.12.2022 11:04 Відповісти
 
 