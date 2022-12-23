Кабмін відклав значне підвищення окладів учителів ще на рік

Кабінет Міністрів ще на рік відклав початок дії прийнятої в липні 2019 року постанови про збільшення зарплат вчителів на 20-70%.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Зупинено до 31 грудня 2023 року дію постанови Кабінету міністрів від 10 липня 2019 року N822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки", – написав Мельничук.

Як повідомлялося, постановою №822 від 10 липня 2019 року передбачалося поступове (до 2023 року) підвищення найнижчого посадового окладу науково-педагогічних та наукових працівників закладів освіти та науки до рівня 4 прожиткових мінімумів.

Однак її дію кожного року відтерміновують через брак коштів. За оцінкою Міносвіти, на реалізацію постанови №822 про підвищення зарплат педагогів у 2021 році необхідно було б додатково направити 50 млрд грн.

Нагадаємо, 10 липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року. У 2020 році зарплата педагога повинна була становити 2,5 прожиткового мінімуму, у 2021 році – 3 мінімуми, у 2022 році – 3,5 мінімуму та з січня 2023 року – 4 прожиткові мінімуми.