У Києві сьогодні відключали світло для понад мільйона споживачів, дефіцит потужності становить 50%, – Yasno

Ситуація з електропостачанням Києва станом на вечір вівторка не змінилася, дефіцит потужності в енергосистемі становить 50%.

Про це повідомив генеральний директор електропостачальної компанії "Д.Солюшнс" (бренд Yasno, група ДТЕК) Сергій Коваленко у Facebook.

"Вечір. На жаль, стан системи у Києві практично не змінився. За день відключалося майже все місто, близько 1,1 млн користувачів. На наближення до графіку поки навіть не розраховуємо. По факту зараз маємо потужність на 50% меншу необхідної. З якої треба заживити критичну інфраструктуру", – написав голова компанії.

Він запевнив, що електроенергія стабільно подається для потреб критичної інфраструктури, постачання води та опалення.

"Водночас диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали постачання хоча би на короткий час, але є низка будинків, які не включалися від учорашнього ранку", – зауважив Коваленко.

Він додав, що у Дніпрі ситуація з електропостачанням більш-менш стабільна, енергетики намагаються максимально наблизитися до відключень за графіком.

"Завтра маю надію на гарні новини. Ремонтні роботи тривають", – додав Коваленко.

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Як повідомлялося, за даними "Укренерго", станом на ранок 20 грудня зберігався значний дефіцит потужності в енергосистемі. Зокрема, у Києві забезпечувалося менше половини потреби споживання.