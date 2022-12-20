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Банк Англії представив нові банкноти із зображенням короля Чарльза III

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фунт

Банк Англії представив перші банкноти із зображенням короля Чарльза III, які надійдуть в обіг до середини 2024 року.

Портрет короля з’явиться на всіх чотирьох полімерних банкнотах номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів, повідомляється на сайті банку.

Зображення короля з’явиться на лицьовій стороні банкнот, а також у прозорому захисному вікні. Інші частини дизайну банкнот залишиться незмінними.

У Банку Англії зазначають, що купюри із зображенням Єлизавети II не будуть вилучати з обігу.

"Нові банкноти будуть надруковані лише для заміни зношених і для задоволення зростання попиту на банкноти. Наш підхід відповідає вказівкам Королівського дому щодо мінімізації екологічного та фінансового впливу цієї зміни", – зазначається у повідомленні.

Автор: Михайло Орлюк
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