Дві третини коштів кредиту від Польщі на 160 мільйонів євро отримає "Укравтодор"

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 20 грудня, ухвалив рішення для збільшення пільгового кредиту від Польщі на реалізацію інвестиційних проєктів до 160 млн євро.

Як повідомляє пресслужба Мінфіну, зокрема, уряд затвердив протокол, яким вносяться зміни до угоди з Польщею про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 9 вересня 2015 року.

Зміни до Договору стосуються:

збільшення суми кредиту із 100 млн євро до 160 млн євро;

продовження кінцевої дати укладення контрактів з 31 грудня 2022 року до 31 грудня 2024 року;

скасування положення щодо вимоги отримання не менше 60% витрат польського походження для закупівлі сканерів для митниці;

надання можливості внесення змін до контрактів, укладених у 2017-2018 роках, щодо збільшення їх ціни, у тому числі більше ніж на 50% від початкової вартості контракту.

Кошти кредиту в розмірі 160 млн євро для реалізації інвестиційних проектів буде розподілено таким чином:

"Укравтодору" – 94,1 млн євро (розбудова дорожньої інфраструктури на підходах до 5 пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні);

Державній митній службі – 58,9 млн євро (облаштування пунктів пропуску "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська", закупівля мобільних скануючих систем на пунктах пропуску "Ягодин", "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська");

Адміністрації Держприкордонслужби – 7 млн євро (закупівля безпілотних авіаційних систем та засобів моніторингу державного кордону).

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Як повідомлялося, 1 листопада Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про використання виділеного ще 2015 році Польщею кредиту на умовах пов’язаної допомоги, дозволивши закупити за його кошти безпілотники для моніторингу державного кордону.

Нагадаємо, минулого року Кабінет міністрів переніс з 2020 на 2023 рік кінцевий термін укладання контрактів з польськими підприємствами в рамках договору з Польщею про надання кредиту, який планувалося використати для будівництва пунктів пропуску та доріг на польсько-українському кордоні.

У серпні 2018 року Кабінет міністрів схвалив продовження до 2020 року термінів дії вказаного договору, підписаного 9 вересня 2015 року.

Кредит надається урядом Польщі на таких пільгових умовах: