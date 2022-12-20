Кабмін виділив місцевим бюджетам 14 мільярдів на компенсацію різниці в тарифах

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 20 грудня, затвердив Порядок та умови надання у 2022 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Постановою передбачено розподіл субвенції за регіонами, а також визначено Примірний договір про організацію взаєморозрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах.

Відкриваючи засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що це рішення дозволить спрямувати місцевим бюджетам 14 мільярдів гривень на компенсацію різниці в тарифах на тепло і гарячу воду.

"Це кошти, аби тарифи на тепло й гарячу воду для людей залишилися зараз без змін, але при цьому в підприємств теплопостачання були кошти для безперебійної роботи та ремонтів. Ми давали обіцянку, що Уряд допомагатиме і підтримуватиме місцеву владу. І ми цю обіцянку виконуємо.