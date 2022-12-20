Кабмін дозволив "Нафтогазу" купувати газ у приватних компаній в обхід тендерів

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 20 грудня, дозволив НАК "Нафтогаз України" купувати газ за бюджетні кошти без проведення відкритих торгів.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Відповідні зміни внесено до постанови N1178 від 12 жовтня, якою затверджено особливості здійснення публічних закупівель на період дії воєнного стану.

Змінами передбачено, що придбання газу уповноваженим суб'єктом за рахунок видатків, передбачених за бюджетною програмою "Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років", може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу.

Крім того, до так званої "карантинної" постанови №641 від 22 липня 2020 року внесено зміни, які дозволяють передоплату для проведення розрахунків за природний газ, що придбавається з метою забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2022-2023 років.

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Як повідомлялося, 22 листопада Кабмін затвердив порядок використання коштів держбюджету на закупівлю газу, а також передав НАК "Нафтогаз України" перші 12,7 млрд грн, отримані від уряду Канади на ці цілі. Згодом Кабінет міністрів дозволив "Нафтогазу" спрямувати ці кошти на придбання газу в українських приватних компаній.

На початку грудня голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявляв, що через російські атаки на об’єкти інфраструктури Україні для генерації електроенергії додатково потрібно закупити до 3 мільярдів кубометрів газу вартістю $4 мільярди.

Нагадаємо, запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України станом на початок листопада становили 14,7 мільярдів кубометрів, з них групі "Нафтогаз" належало близько 75%.