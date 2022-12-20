Нацкомісія оштрафувала ще два облгази за порушення на ринку газу

Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наклала штрафи на АТ "Рівнегаз", АТ "Одесагаз" та ТОВ "Чернігівгаз збут".

Відповідні постанови регулятор ухвалив на засіданні у вівторок, 20 лютого, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Штрафи на "Рівнегаз" у розмірі 850 тис. грн та на "Одесагаз" у розмірі 255 тис. грн накладено за результатами планової перевірки діяльності цих компаній через виявлені порушення законодавства та ліцензійних умов діяльності з розподілу природного газу.

Серед найчастіших порушень – невиконання інвестиційних програм, заборгованість за природний газ перед ТОВ "Газпостачальна компанія (ГК) "Нафтогаз України" та ТОВ "Оператор ГТС України", незбалансованість портфоліо балансування газу, неповний обсяг встановлення лічильників, несвоєчасне подання звітності, а також невідповідність витрат структурі тарифу.

Крім того, було зафіксовано факт перерахування "Рівнегазу" компанії ТОВ "Йе Енергія" коштів для покриття виробничо-технологічних витрат газу, проте газ при цьому не було отримано, водночас компанія відібрала газу з мереж "Оператора ГТС" .

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Крім того, НКРЕКП наклала два штрафи по 85 тис. грн на ТОВ "Чернігівгаз збут" за недотримання законодавства у сфері функціонування ринку електроенергії та порушення ліцензійних умов її постачання.

За даними регулятора, ліцензіат в односторонньому порядку розірвав договір постачання електроенергії та перевів дві бюджетні організації на постачальника "останньої надії" (ДПВС "Укрінтеренерго").

Це рішення пегулятор ухвалив рішення за результатами позапланових невиїзних перевірок "Чернігогаз збут" за період діяльності з 28 грудня 2021 року по 17 листопада 2022 року, а також з 10 грудня 2021 року по 17 листопада 2022 року.

Нагадаємо, НКРЕКП 13 грудня наклала штрафи на ВАТ "Кіровоградгаз" у розмірі 850 тис. грн по 102 тис. грн – на АТ "Київгаз" та АТ "Черкасигаз".

6 грудня регулятор наклав на АТ "Житомиргаз" та АТ "Хмельницькгаз" по 850 тис. грн штрафу за аналогічні порушення.