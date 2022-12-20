Експорт російської нафти впав вдвічі за перший тиждень після обмеження цін, – Bloomberg

За перший тиждень після початку дії механізму обмеження цін на російську нафту, запровадженого країнами "Великої сімки", експорт нафти з РФ впав на 54%.

Про це свідчать розрахунки Bloomberg на основі даних про пересування танкерів.

За даними агентства, загалом за тиждень з 12 по 16 грудня експорт нафти з РФ на світовий ринок впав на 54% або на 1,86 млн барелів на добу – до 1,6 млн барелів на добу.

Однією з причин різкого падіння експорту могла стати зупинка на технічне обслуговування нафтового терміналу в порту Приморськ на Балтійському морі, але постачання російської нафти зменшилося і з інших портів, особливо на Далекому Сході. Так, лише два танкери завантажилися у далекосхідному порту Козьміно минулого тижня, хоча в середньому протягом в останні три місяці порт завантажував по вісім суден на тиждень.

За даними агентства, це пов'язано із побоюванням власників танкерів потрапити під санкції – принаймні два танкери було відкликано з маршруту, оскільки російська нафта на Далекому Сході продається за цінами, вищими за встановлений ліміт у $60 за барель. Водночас Bloomberg зауважує, що вже наступного тижня експорт російської нафти з цього порту зросте.

Заборона ЄС на імпорт російської сирої нафти морем, яка набула чинності 5 грудня, закрила найближчий до Москви нафтовий ринок, на який припадало близько половини експорту на початку року. За винятком невеликого обсягу, поставленого до Болгарії, постачання російської нафти морем до країни ЄС повністю зупинено, як і планувалося.

Відтак зросла вартість транспортування російської нафти марки Urals із західних портів до країн Азії, що привело до падіння цін на цю нафту.

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Водночас найбільші покупці морських партій російської нафти – Китай, Індія та Туреччина (враховуючи судна з нафтою з РФ, які ще не вказали кінцевий пункт призначення) вперше за останні п'ять тижнів зменшили імпорт – за чотири тижні до 16 грудня у цьому напрямку в середньому транспортувалося до 2,53 мільйона барелів на день.

Агентство зауважує, до розрахунків поставок за тиждень потрібно ставитися з обережністю, оскільки вони залежать від термінів планування вантажоперевезень, погоди та якості сигналу, який передають судна.

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.