Ситуація в енергосистемі дійсно складна, світло в оселях може бути по кілька годин на день, – Шмигаль
Новини БізнесЦензор Енергетика
Ситуація в енергосистемі України дійсно складна, в умовах російських атак давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання неможливо.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду у вівторок, 20 грудня.
Він нагадав, що українська енергосистема пережила 9 масованих атак, зокрема вчора Росія завдала удару безпілотниками по об’єктам енергетичної інфраструктури в центральному регіоні. Внаслідок цього зберігається значний дефіцит електроенергії, аварійні відключення застосовано в 11 регіонах.
Шмигаль наголосив, що в умовах, коли енергосистема зазнає ударів ледь не щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання неможливо.
"Ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути всього по декілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян", – наголосив голова уряду.
Він наголосив, що наразі вже працює понад 5 тисяч "Пунктів незламності", які мають допомогти українцям в умовах відключення електроенергії.
"У наших планах найближчим часом збільшити їхню кількість утричі", – додав Шмигаль.
Як повідомлялося, за даними "Укренерго", станом на ранок 20 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Зокрема, у Києві забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури.
Будь ласка, зачекайте...
А якщо серйозно то давно пора вже зрозуміти що для влади в будь-якій країні народ цікавий лише перед виборами і в момент сплати податків. Наші проблеми не тільки ніяк не цікаві, а ще й абсолютно чужі і незрозумілі для цих гандонів. Інакше кажучи, спасіння тих, хто тоне, є справою безпосередньо тих, хто тоне. Не чекайте, що вас хтось з влади врятує, у них є і світло, і інтернет, і зв'язок, і їм на вас насрать. Рятуйтеся самі. Або будете зиму переживать в "пунктах незламності".
Все порвато, побито-поламато.
А може підняти тарифи вдвоє для населення? Швидше справимо!
Якщо підрахувати кількість трансформаторів, яку нам подарували з усього світу, то вже можна було б кожному українцю в дім поставити по трансформатору. Ні? Якщо разувать кількість ППО, що була надана Україні, то складається враження, шо тут і комаха не пролетить. Ні?
Але чомусь п'ять пролетівших через супермережу ППО копійчаних говнодронів поставили на коліна державу.
Але чомусь у нас знову немає трансформаторів і ми не знаємо, як подати електроенергію людям хочаб по 8 годин на день...
Але чомусь все, що може запропонувати нам держава - це йти в бомжатню, грітися до палаючої бочки.
В цьому теж ***** винуватий? ***** не дає робити діло, замість ******* і ******* 24/7?