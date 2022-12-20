Ситуація в енергосистемі дійсно складна, світло в оселях може бути по кілька годин на день, – Шмигаль

Ситуація в енергосистемі України дійсно складна, в умовах російських атак давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання неможливо.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду у вівторок, 20 грудня.

Він нагадав, що українська енергосистема пережила 9 масованих атак, зокрема вчора Росія завдала удару безпілотниками по об’єктам енергетичної інфраструктури в центральному регіоні. Внаслідок цього зберігається значний дефіцит електроенергії, аварійні відключення застосовано в 11 регіонах.

Шмигаль наголосив, що в умовах, коли енергосистема зазнає ударів ледь не щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання неможливо.

"Ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути всього по декілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян", – наголосив голова уряду.

Він наголосив, що наразі вже працює понад 5 тисяч "Пунктів незламності", які мають допомогти українцям в умовах відключення електроенергії.

"У наших планах найближчим часом збільшити їхню кількість утричі", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, за даними "Укренерго", станом на ранок 20 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Зокрема, у Києві забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури.