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Новини Енергетика
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електроенергія (2952) Денис Шмигаль (1167)

Ситуація в енергосистемі дійсно складна, світло в оселях може бути по кілька годин на день, – Шмигаль

Новини БізнесЦензор Енергетика

шмигаль

Ситуація в енергосистемі України дійсно складна, в умовах російських атак давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання неможливо.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду у вівторок, 20 грудня.

Він нагадав, що українська енергосистема пережила 9 масованих атак, зокрема вчора Росія завдала удару безпілотниками по об’єктам енергетичної інфраструктури в центральному регіоні. Внаслідок цього зберігається значний дефіцит електроенергії, аварійні відключення застосовано в 11 регіонах.

Шмигаль наголосив, що в умовах, коли енергосистема зазнає ударів ледь не щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання неможливо.

"Ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути всього по декілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян", – наголосив голова уряду.

Він наголосив, що наразі вже працює понад 5 тисяч "Пунктів незламності", які мають допомогти українцям в умовах відключення електроенергії.

"У наших планах найближчим часом збільшити їхню кількість утричі", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, за даними "Укренерго", станом на ранок 20 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Зокрема, у Києві забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+6
Як ви задовбали блазні довбануті, лише пи.діти та пи.дити вмієте, бо без електрики не сидите ж... Начепили мілітері, страшні паркетні вояки... Ой, не тих назвали підарАсами, ой не тих.
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20.12.2022 22:18
+4
каждый ***** из власти мычит одно и тоже. Рассказывайте. Почему не запустили ТЭЦ и ТЭС на генерацию электричества? На каких ТеплоЭлектроСтанциях и ТЭЦ в Украине работает сейчас генерация электричества, как это было до 2021г. Не просто отопление и вода, а именно генерация электроэнергии. Оборотные средства на уголь, мазут и газ после отопительного сезона 2021г. зеленгская власть и такие как ты, с молчаливого согласия мэров, совместно с рф и внутренними диверсантами растащила по своим карманам, а недостачу электрики импортировала из Чёрнороссии и Белороссии. Почему экспорт до сих пор остался? Энергетическая безопасность страны повторно, после топлива весной, уничтожена вашими действиями либо бездействием. Наверное вы просто мило не знали. Бедные незнайки-словоблуды.
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20.12.2022 21:31
+4
Поки пида-си ахметов суркіси фырташі льовочкини та інші проросійські олігархи мають в руках енергетику України нам нічого не світить з цим п-ром в камуфляжі
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20.12.2022 22:35
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каждый ***** из власти мычит одно и тоже. Рассказывайте. Почему не запустили ТЭЦ и ТЭС на генерацию электричества? На каких ТеплоЭлектроСтанциях и ТЭЦ в Украине работает сейчас генерация электричества, как это было до 2021г. Не просто отопление и вода, а именно генерация электроэнергии. Оборотные средства на уголь, мазут и газ после отопительного сезона 2021г. зеленгская власть и такие как ты, с молчаливого согласия мэров, совместно с рф и внутренними диверсантами растащила по своим карманам, а недостачу электрики импортировала из Чёрнороссии и Белороссии. Почему экспорт до сих пор остался? Энергетическая безопасность страны повторно, после топлива весной, уничтожена вашими действиями либо бездействием. Наверное вы просто мило не знали. Бедные незнайки-словоблуды.
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20.12.2022 21:31 Відповісти
Ні. Нащо витрачати на нас гроші, якщо можна просто поставити палатку з генератором, назвати її пафосною назвою і зробити вигляд, що проблеми не існує?

А якщо серйозно то давно пора вже зрозуміти що для влади в будь-якій країні народ цікавий лише перед виборами і в момент сплати податків. Наші проблеми не тільки ніяк не цікаві, а ще й абсолютно чужі і незрозумілі для цих гандонів. Інакше кажучи, спасіння тих, хто тоне, є справою безпосередньо тих, хто тоне. Не чекайте, що вас хтось з влади врятує, у них є і світло, і інтернет, і зв'язок, і їм на вас насрать. Рятуйтеся самі. Або будете зиму переживать в "пунктах незламності".
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21.12.2022 11:09 Відповісти
"пора вже зрозуміти що для влади в будь-якій країні" -это так, но там хоть делают всё красиво, воруют в незаметных масштабах без ущерба для народа и есть смысл в судах
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21.12.2022 12:51 Відповісти
Як ви задовбали блазні довбануті, лише пи.діти та пи.дити вмієте, бо без електрики не сидите ж... Начепили мілітері, страшні паркетні вояки... Ой, не тих назвали підарАсами, ой не тих.
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20.12.2022 22:18 Відповісти
Поки пида-си ахметов суркіси фырташі льовочкини та інші проросійські олігархи мають в руках енергетику України нам нічого не світить з цим п-ром в камуфляжі
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20.12.2022 22:35 Відповісти
Треба пересувнi електростанцii на села. Маленькi генератори у кожну хату це нереально, бо гроши тютю.
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21.12.2022 02:05 Відповісти
А як ото щоб... не *******?
Все порвато, побито-поламато.
А може підняти тарифи вдвоє для населення? Швидше справимо!
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21.12.2022 03:02 Відповісти
брехун
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21.12.2022 08:46 Відповісти
Ну, зрозуміло, що і влада десь винна, десь щось недоробляє, але ж головна причина - напад ***** зі схвалення та підтримки росіянського народонаселення... А на ***** чому не жалієтесь? Я от не обирав ні Зе, ні "слуг", і не обиратиму, бо вважаю їх часто пройдисвітами, крадіями і лопухами, але ж вони - не вбивці і навмисно своє не знищують!...
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21.12.2022 09:27 Відповісти
Головна причина не напад, бо то слідство. Головна причина нічого не робити і надати ворогу переваги та впевненості в успішності нарад.. Не було би впевненості в успіху і нападу би не було.
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21.12.2022 10:21 Відповісти
Ремонтувати, модернізувати, шукати інші шляхи подачі електроенергії теж ***** не дає?

Якщо підрахувати кількість трансформаторів, яку нам подарували з усього світу, то вже можна було б кожному українцю в дім поставити по трансформатору. Ні? Якщо разувать кількість ППО, що була надана Україні, то складається враження, шо тут і комаха не пролетить. Ні?
Але чомусь п'ять пролетівших через супермережу ППО копійчаних говнодронів поставили на коліна державу.
Але чомусь у нас знову немає трансформаторів і ми не знаємо, як подати електроенергію людям хочаб по 8 годин на день...
Але чомусь все, що може запропонувати нам держава - це йти в бомжатню, грітися до палаючої бочки.

В цьому теж ***** винуватий? ***** не дає робити діло, замість ******* і ******* 24/7?
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21.12.2022 11:15 Відповісти
 
 