Мінагрополітики самостійно визначатиме об’єкти критичної інфраструктури в АПК

Кабінет міністрів уповноважив Міністерство аграрної політики та продовольства затверджувати перелік об’єктів критичної інфраструктури сектору харчової промисловості та агропромислового комплексу для забезпечення їх електроенергією у пріоритетному порядку.

Як повідомляє пресслужба міністерства, наразі Мінагрополітики формує робочу групу з ідентифікації та категоризації об'єктів критичної інфраструктури серед підприємств українського АПК.

У міністерстві додали, що відповідні зміни внесено постановою уряду №1384 від 16 грудня.

Як повідомлялося, на початку грудня Кабінет міністрів доручив розробити чіткі пріоритети відключення енергопостачання в умовах дефіциту електроенергії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що у першу чергу електропостачання має отримувати критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні.

"Другий пріоритет – це об’єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави. Принцип "все для фронту" залишається абсолютно незмінним. Третій пріоритет – це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти. Наприклад, хлібопекарні та молокозаводи. Четвертий пріоритет – житловий сектор", – уточнив Шмигаль.