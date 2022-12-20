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Мінекономрозвитку (1726) енергоефективність (374) Свириденко (83)

Українці зможуть безкоштовно обміняти старі лампи на енергозберігаючі з 1 січня, – Свириденко

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика

электрика,свет,электроэнергия,лампочка

Початок програми безкоштовного обміну ламп розжарювання на нові LED-лампи обсягом до п’яти ламп на людину заплановано на 1 січня 2023 року, Міністерство економіки працює над тим, щоб завершити всі процедури з Євросоюзом до кінця року.

Про це перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Є пропозиція уряду України замінити 50 млн старих лампочок на LED-лампи, ми цю ініціативу озвучили нашим міжнародним партнерам, і першим хто приєднався до цієї ініціативи, став Євросоюз, який заявив про те, що готовий профінансувати для населення України заміну 30 млн ламп", – розповіла Свириденко.

За її словами, люди віком від 18 років зможуть прийти у відділення "Укрпошти" або залишити свою заявку спочатку на порталі "Дія", а потім фізично прийти у відділення "Укрпошти" та безкоштовно поміняти старі лампи розжарювання на нові LED-лампи.

Свириденко уточнила, що одна людина може замінити п'ять лампочок і тим самим зробити свій внесок у впровадження енергозберігаючих технологій у себе вдома, оскільки LED-лампи споживають у 7-8 разів менше електроенергії.

"Насправді це найменше, що ми можемо зробити для того, щоб допомогти нашим енергетиком балансувати енергосистему України", – заявила очільниця Мінекономіки.

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У міністерстві уточнили, 40% споживання електричної енергії в Україні припадає на населення, а заміна 50 млн лампочок розжарювання може заощадити роботу одного реактора потужністю 1 МВт.

Як повідомлялося, раніше у відповідь на заклик президента Володимира Зеленського голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила на міжнародній конференції солідарності з українським народом у Парижі про те, що Єврокомісія профінансує закупівлю близько 30 млн LED-ламп для України.

Як повідомлялося, Європейська Комісія профінансує закупівлю близько 30 млн світлодіодних ламп для України, загалом в Україну планують направити 50 млн таких ламп.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+15
Зараз в найглухіших селах у пенсіонерів економіки вкручені,але в офісі Єрмака,очевидно,інакше вважають.Певно,вже й графіки потужної економії приготовані.
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20.12.2022 18:15
+12
Треба купить лампи розжарювання
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20.12.2022 18:04
+7
Оце хтось навариться...
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20.12.2022 18:37
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Треба купить лампи розжарювання
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20.12.2022 18:04 Відповісти
Та норм лайфхак,-ящик старих за ящик економок.
Але бариги й на спіральні ціни піднімуть.
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20.12.2022 18:13 Відповісти
З урахуванням того, що вони досі (на момент озвучення ідеї) продаються поруч із лед-лампами в 3-4 рази дешевше - тупішої ініціативи і не придумаєш.
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20.12.2022 19:44 Відповісти
Зараз в найглухіших селах у пенсіонерів економіки вкручені,але в офісі Єрмака,очевидно,інакше вважають.Певно,вже й графіки потужної економії приготовані.
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20.12.2022 18:15 Відповісти
Ага, в офісах електрочайники , кавоварки , обігрівачі теж на "LED" поміняють.
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20.12.2022 18:28 Відповісти
Оце хтось навариться...
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20.12.2022 18:37 Відповісти
Тимашонко и Дерьмак, кто же еще.
А ну еще и евробюрократы, которые украли у своих налогоплательщиков деньги из бюджета и купили 30 млн ламп у частника.
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20.12.2022 19:15 Відповісти
Я про Дєрмачка написав так адмін мене на пару днів забанив. По паперам обміняють мільйон ламп, а реально ніхто їх не отримає. Так як в мене з родичами - за них тупо підпис поставили в сільраді що вони отримали гуманітарку. І це березень місяц. "Московські воші, українські гниди"
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20.12.2022 19:28 Відповісти
Ну так розберись з тою сільрадою.
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20.12.2022 20:21 Відповісти
Та ви що там можуть і в морду дати, якщо інформація не підтвердиться, це не на сайті всіх г.... поливати.
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21.12.2022 07:07 Відповісти
Уроки вже вивчив, мамкін даватєль?
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21.12.2022 13:35 Відповісти
Ще тільки з'явилися такі лампочки,в епіцентрі по акції десяток взяв.Вдвічі дешевше.Через півроку не залишилось жодної.Причому з ладу вийшли не діоди,а драйвери.Може,і на обмін по акції будуть.
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20.12.2022 18:44 Відповісти
они у кого то еще есть..меняю свечи фитили кремни и аркебузы на космо бластеры и генератор..
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20.12.2022 19:07 Відповісти
Знову черги совкові потрібні? Аби за чим.
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20.12.2022 19:14 Відповісти
Ага, значить перепади у напрузі у нас все ж таки від лампочки ! 😂😂😂
Оце так да!!!
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20.12.2022 19:22 Відповісти
Чергове, неприховане, зє-банатське *********.
Як там, "хужєнібудіт", "хотьпаржом"?
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20.12.2022 20:21 Відповісти
Во власти идиоты!!! Конченные. Днепропетровская область потребляет 29% электроэнергии Украины, доля населения составляет 1,5%!!!!!!!! Сброд который выбрал этих ублюдков во власть - как вас имеют!? Ресурс лампы накаливания - 400 часов(если повезёт), ресурс светодиодной 30-50 тыс часов, при потреблении в 10 раз меньше. Вменяемые люди давно на светодиодах!!! А СН только узнало... ну конченные...
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20.12.2022 20:28 Відповісти
ресурс светодиодных такой только на бумаге, по моему опыту начал менять лампочки с 2017 года, куплено в разные периоды 34, из них уже сгорело 12
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20.12.2022 21:18 Відповісти
на промышленных при почти круглосуточном лед раз в год замена.. дома реже намного.. накаливания раз в два месяца, очень ресурс вольфрамки зависит от частоты включений
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20.12.2022 21:41 Відповісти
когда єСмартфоны бабушкам уже дадут. связи нет, зато как фонарик можно использовать
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20.12.2022 21:44 Відповісти
"одного реактора потужністю 1 МВт Джерело: https://biz.censor.net/n3388200" - це дійнсо в Мінерго написали? Це дуже мало. Реактори наших електростанцій від 50 до 1000 МВт. Ну і ініціатива звичайно... Роздавати лампи, які і так окуповуються від декількох місяців до року навідь для зниженого тарифу "для населення".

Краще б попрохали українців таким чином задонатити на ЗСУ. Бо 1 грн, зекономлена для себе - це 3-4 грн. зекономлені для бюджету (на компенсацю тарифів) і відповідно для ЗСУ,
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20.12.2022 22:03 Відповісти
ось це незрозум1ло, розжуйте будь ласка: "Бо 1 грн, зекономлена для себе - це 3-4 грн. зекономлені для бюджету (на компенсацю тарифів) і відповідно для ЗСУ, "
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21.12.2022 01:18 Відповісти
наступна новина "Українці зможуть безкоштовно обміняти старі газети на вологi серветки з 1 січня"
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21.12.2022 03:43 Відповісти
хоть якась стабільність в країні, старі побрихеньки замінюють на нові, видача бабушкам смартфонів замінена на видачу лед.лампочок...
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21.12.2022 05:23 Відповісти
 
 