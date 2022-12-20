Українці зможуть безкоштовно обміняти старі лампи на енергозберігаючі з 1 січня, – Свириденко

Початок програми безкоштовного обміну ламп розжарювання на нові LED-лампи обсягом до п’яти ламп на людину заплановано на 1 січня 2023 року, Міністерство економіки працює над тим, щоб завершити всі процедури з Євросоюзом до кінця року.

Про це перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Є пропозиція уряду України замінити 50 млн старих лампочок на LED-лампи, ми цю ініціативу озвучили нашим міжнародним партнерам, і першим хто приєднався до цієї ініціативи, став Євросоюз, який заявив про те, що готовий профінансувати для населення України заміну 30 млн ламп", – розповіла Свириденко.

За її словами, люди віком від 18 років зможуть прийти у відділення "Укрпошти" або залишити свою заявку спочатку на порталі "Дія", а потім фізично прийти у відділення "Укрпошти" та безкоштовно поміняти старі лампи розжарювання на нові LED-лампи.

Свириденко уточнила, що одна людина може замінити п'ять лампочок і тим самим зробити свій внесок у впровадження енергозберігаючих технологій у себе вдома, оскільки LED-лампи споживають у 7-8 разів менше електроенергії.

"Насправді це найменше, що ми можемо зробити для того, щоб допомогти нашим енергетиком балансувати енергосистему України", – заявила очільниця Мінекономіки.

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У міністерстві уточнили, 40% споживання електричної енергії в Україні припадає на населення, а заміна 50 млн лампочок розжарювання може заощадити роботу одного реактора потужністю 1 МВт.

Як повідомлялося, раніше у відповідь на заклик президента Володимира Зеленського голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила на міжнародній конференції солідарності з українським народом у Парижі про те, що Єврокомісія профінансує закупівлю близько 30 млн LED-ламп для України.

Як повідомлялося, Європейська Комісія профінансує закупівлю близько 30 млн світлодіодних ламп для України, загалом в Україну планують направити 50 млн таких ламп.