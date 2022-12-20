Імпорт товарів в Україну перевищив експорт на $8,7 мільярда, – Митна служба

Товарообіг за 11 місяців 2022 року склав $90,1 млрд. У тому числі в Україну імпортували товарів на $49,4 млрд, а експортували – на $40,7 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Серед країни, з яких найбільше імпортували товарів до України – Китай ($7,6 млрд), Польща ($5 млрд) та Німеччина ($4 млрд).

Водночас експортували з України найбільше товарів до Польщі (на $6,2 млрд), Румунії (на $3,5 млрд) та Туреччини ($2,7 млрд).

За даними Митної служби, найбільше імпортували до України наступні категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – $13,8 млрд;

паливно-енергетичні товари – $11,7 млрд;

продукція хімічної промисловості – $8,7 млрд

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $21 млрд;

метали та вироби з них – $5,7 млрд;

машини, устаткування та транспорт – $3,9 млрд.

Як повідомлялося, за даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-жовтні 2022 року зросло у 2,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до $7,05 млрд з $2,69 млрд.

Зокрема, експорт товарів з України за звітний період порівняно з січнем-жовтнем 2021 року скоротився на 32,3% – до $36,86 млрд, імпорт – на 23,2%, до $43,91 млрд.