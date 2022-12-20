Кабмін зобов’язав "Нафтогаз" постачати газ виробникам електроенергії за пільговими цінами
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Через російські масовані атаки на об’єкти енергетики Кабінет міністрів доручив НАК "Нафтогаз України" постачати газ для виробництва електроенергії за пільговими цінами.
Про це голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів у інтерв'ю українській редакції Forbes.
"Важливе рішення нещодавно ухвалив Кабмін, а саме: газове ПСО для виробників електроенергії. Рішення має бути незабаром опубліковане. "Нафтогаз" постачатиме газ для виробників електроенергії за ціною, нижчою від ринку, залежно від умов поставки: 11 000 грн та 16 500 грн за 1000 кубометрів. Це дасть змогу виробникам тепла використовувати газ для виробництва електроенергії не у збиток", – повідомив Чернишов.
Водночас він наголосив, що за можливості ТЕС та ТЕЦ мають використовувати для виробництва електроенергії вугілля.
"Треба підкреслити, що електростанції того ж "Центренерго" мають насамперед спалювати вугілля. За ПСО працювати на газу для них може бути вигідніше, ніж на вугіллі", – зауважив голова "Нафтогазу".
Він визнав, що наразі використання пільгового газу для генерації електроенергії замість вугілля важко проконтролювати.
Чернишов додав, що у найближчі три місяці "Нафтогаз" має забезпечити достатні обʼєми газу для виробництва тепла й електроенергії, щоб пройти зиму.
За його словами, вже отриманих від партнерів коштів на загальну суму $850 млн вистачить, щоб закупити близько 0,5 млрд кубометрів газу у січні-лютому, однак цих обсягів недостатньо.
"Додатково до цього, до кінця опалювального періоду, нам необхідно ще майже 2 млрд кубометрів. Причина – масовані ракетні удари по енергосистемі. Не весь газ у сховищах належить державному "Нафтогазу". В сховищах є частина газу приватних видобувників та іноземних компаній", – додав Чернишов.
Як повідомлялося, раніше пільгові ціни на газ для ТЕС і ТЕЦ діяли лише для виробництва теплової енергії, у вересні Кабмін продовжи їх дію до 30 квітня 2023 року.
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