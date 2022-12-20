Українські порти на Дунаї збільшили експорт аграрної продукції у 42 рази

Українські порти Дунайського регіону (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ) за січень-листопад 2022 року обробили 14,5 мільйона тонн вантажів, що у 2,9 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України (АМПУ).

Зокрема, перевалка вантажів у порту Ізмаїл у 2022 році у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року зросла у 2,1 раза – до 7,7 млн тонн. Порт Рені обробив 6,1 млн тонн вантажів (зростання у 5 разів), Усть-Дунайськ – 662 тис. тонн (зростання у 13 разів).

"За обсягами перевантаження у 2022 році першу позицію у номенклатурі вантажів займають зернові. За 11 місяців поточного року обсяг експорту агропродукції (олія, хлібні) з портів Дунайського регіону склав 6,1 млн тонн, що перевищує показник за аналогічний період 2021 року в 42 рази", – зазначається у повідомленні.

За словами керівника ДП "АМПУ" Олексія Вострікова, з початку року експорт агропродукції (хлібні, олія) у дунайських портах складає близько 24% від загального обсягу морських портів України.

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"Незважаючи на те, що сьогодні порти Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ задіяли майже усі наявні потужності для перевалки вантажів, потенціал для подальшого розвитку все ж є. А саме: модернізація та оновлення інфраструктури портів, залучення інвестицій для будівництва нових терміналів і днопоглиблення", – зазначає Востріков.Як повідомлялося, через широкомасштабне вторгнення російських військ і блокування ворогом чорноморських портів українські морські порти Дунайського регіону в січні-вересні 2022 року збільшили вантажообіг порівняно з аналогічним періодом минулого року в 3,5 раза – до понад 11 млн тонн.