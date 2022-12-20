Британія вимагає від мільярдера Фрідмана продати придбану рік тому компанію, – FT

Уряд Великої Британії вимагає від інвесткомпанії LetterOne Holdings, співвласниками якої є підсанкційні російські мільярдери Міхаіл Фрідман і Пьотр Авен, продати регіонального постачальника послуг широкосмугового доступу до мережі інтернет Upp.

Про це заявив міністр у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії країни Грант Шаппс, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Financial Times.

За його словами, британський уряд вважає, що контроль LetterOne над телекомунікаційним оператором створює "ризики для національної безпеки".

За даними видання, Шаппс наказав LetterOne продати Upp протягом певного конкретного терміну. Крім того, британський уряд зобов'язав Upp провести перевірку безпеки її широкосмугової мережі.

Своєю чергою LetterOne заявила про розчарування рішенням влади Великої Британії, зазначивши, що вона "не перебуває під санкціями і вжила швидких і рішучих заходів, щоб дистанціюватися від акціонерів, що потрапили під санкції".

Крім того, Upp "використовує процедури, що усувають будь-яку потенційну загрозу нацбезпеці" – у компанії британська команда керівників, а в її раді директорів лише громадяни Великобританії, США та Євросоюзу, вказували у LetterOne.

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LetterOne придбала Upp у 2021 році в рамках проєкту з розгортання оптоволоконної мережі на сході Англії, загальна вартість якого мала скласти 1 млрд фунтів стерлінгів. Передбачалося, що до 2025 року мережа охоплюватиме близько 1 млн будівель у регіоні.

У березні цього року Фрідман та Авен потрапили під британські санкції, проте зареєстрована у Люксембурзі LetterOne не перебуває під санкціями.

Відповідно до закону про національну безпеку та інвестиції Великої Британії, який набув чинності 4 січня 2022 року, влада країни отримала право перевіряти угоди, укладені не більше ніж п'ять років тому, і скасовувати їх.

На сьогодні закон застосовувався всього кілька разів, і випадок з Upp є першим, коли він був використаний щодо громадян РФ, які перебувають під санкціями, зазначає FT.