"Нафтогаз" планує реструктуризувати борг

НАК "Нафтогаз України" планує на початку наступного року реструктуризувати борг.

Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов, передає Forbes.

За його словами, "Нафтогаз" все ще перебуває в стані дефолту, що ускладнює залучення коштів.

"Одним із перших моїх рішень після призначення було укладання угоди з компанією Lazard, яка допомагає нам у реструктуризації двох випусків єврооблігацій. Це випуск на $350 млн 2022-го і $500 млн 2026-го. Щодо випуску 2024-го ми вже домовились про реструктуризацію. Очікую, що на початку наступного року ми досягнемо угоди з власниками бондів про реструктуризацію", – наголосив Чернишов в інтерв'ю виданню.

Водночас ще один крок, який допоможе "Нафтогазу" залучати зовнішнє фінансування – призначення наглядової ради. Зараз триває активний процес щодо її формування. За словами очільника компанії, наглядова рада може бути призначена до кінця січня 2023 року.

Як повідомлялося, у листопаді Кабмін погодив підписання "Нафтогазом" договору з Lazard Frères SAS про надання послуг фінансового радника для проведення реструктуризації її зобов’язань за євробондами.

Наприкінці серпня "Нафтогаз" отримав згоду держателів єврооблігацій на відтермінування виплат лише за євробондами на 600 млн євро з погашенням у липні 2024 року, частину яких раніше викупив ЄБРР.

Водночас компанія знову не змогла отримати згоду інвесторів на відтермінування виплат за євробондами на $500 млн з погашенням у 2026 році. 17 серпня власники євробондів з терміном погашення у липні 2022 року також відхилили пропозицію "Нафтогазу" з відтермінування виплат.

Наприкінці липня "Нафтогаз України" допустив дефолт за цими єврооблігаціями на $335 млн, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня. В компанії тоді пояснювали, що Кабінет міністрів не надав дозволу на погашення єврооблігацій, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами про реструктуризацію боргу.