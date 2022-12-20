Кабмін дозволив Києву виплатити останні $30 мільйонів за євробондами

Кабінет міністрів звернувся до Національного банку України з клопотанням надати дозвіл Києву на погашення залишку виплат за єврооблігаціями 15 грудня цього року у розмірі $28,77 млн основного боргу та $2,16 млн відсотків.

Відповідне розпорядження №1120 від 9 грудня оприлюднено на офіційному урядовому порталі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Повне та своєчасне виконання своїх боргових зобов'язань під час військового стану відіграє ключову роль у створенні позитивної кредитної історії м. Києва. Місто в грудні 2022 року має остаточно розрахуватися за своїми зовнішніми борговими зобов'язаннями. Нездійснення цього платежу може призвести до дефолту, додаткових витрат, пов'язаних з реструктуризацією боргу, збільшення витрат на обслуговування боргу та втрату репутації надійного емітента", – йдеться у документі.

Згідно з ним, Київ раніше вже своєчасно погасив решту боргу за цими єврооблігаціями, сумарно випущеними на $115,07 млн під 7,5% річних.

Крім того, уряд також звернувся до Нацбанку сприяти оплаті Києвом послуг рейтингових агентств: $30 тис. – агентству Fitch, $50,2 тис. – агентству Moody`s і $35 тис. – агентству S&P.

Кабмін пояснив необхідність підтримки рейтингових оцінок міста двома договорами з ЄБРР та обігом на ринку трьох випусків внутрішніх облігацій міста на 1,1 млрд грн.

Як повідомлялося, згідно з постановою НБУ від 24 лютого 2022 року №18 "Про роботу банківської системи у період запровадження військового стану" банкам забороняється здійснювати транскордонне переведення валютних цінностей з України, крім випадків їх здійснення на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку, прийнятих на підставі розпоряджень Кабінету міністрів. Розпорядження повинне містити, зокрема, клопотання про надання дозволу на проведення відповідної валютної операції.